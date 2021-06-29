Голикова предупредила о способности новых штаммов ковида "ускользать" от иммунитета
Последний обнаруженный в России вариант CoViD-19 — это так называемая индийская мутация "дельта плюс".
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Новые штаммы могут "ускользать" от выработанного иммунитета у тех, кто уже переболел коронавирусом. Об этом предупредила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета по борьбе с CoViD-19.
"Необходимо учитывать также и новые мутации коронавируса, при инфицировании которыми у переболевших граждан может развиваться инфекционный процесс из-за частичного, в кавычках мы это называем, "ускальзывания" штамма от ранее сформированного гуморального иммунитета", — сказала она
Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова уже заявляла о росте числа заражённых "индийским" штаммом ("дельта") в России. А по данным мэра Москвы Сергея Собянина, этот вариант ковида обнаружили почти у 90% москвичей, заболевших за последнее время. Главным распространителем этой мутации назвали молодёжь.
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