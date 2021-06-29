Свердловский губернатор назвал наглой ложью слухи о выплатах для родных "умерших от вакцинации"
Глава региона подчеркнул, что на Среднем Урале не умер ни один из 650 тысяч привитых от коронавируса граждан.
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал грубой и наглой ложью распространяемые в соцсетях сообщения о выплатах родственникам "умерших после вакцинации". Об этом пишет URA.ru.
"За время пандемии публиковали много неправды о коронавирусе, но такой наглой и грубой лжи я ещё не встречал", — написал глава региона в "Инстаграме".
Куйвашев подчеркнул, что в регионе прошли вакцинацию 650 тысяч человек и никто из них не умер. Он также призвал жителей региона смотреть информацию о новых выплатах в официальных источниках и не верить распространителям ложных сведений, которые ставят под угрозу жизни окружающих.
Ранее в Свердловской области полицейские задержали мужчину, который подозревается в сбыте поддельных медицинских справок — медотводов от вакцинации. Подозреваемый признался, что его привлёк достаточно лёгкий способ добыть деньги и он не думал, что на его след так быстро выйдут полицейские.
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