Свердловский губернатор назвал наглой ложью слухи о выплатах для родных "умерших от вакцинации"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал грубой и наглой ложью распространяемые в соцсетях сообщения о выплатах родственникам "умерших после вакцинации". Об этом пишет URA.ru.

"За время пандемии публиковали много неправды о коронавирусе, но такой наглой и грубой лжи я ещё не встречал", — написал глава региона в "Инстаграме".

Куйвашев подчеркнул, что в регионе прошли вакцинацию 650 тысяч человек и никто из них не умер. Он также призвал жителей региона смотреть информацию о новых выплатах в официальных источниках и не верить распространителям ложных сведений, которые ставят под угрозу жизни окружающих.