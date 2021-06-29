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Свердловский губернатор назвал наглой ложью слухи о выплатах для родных "умерших от вакцинации"

Глава региона подчеркнул, что на Среднем Урале не умер ни один из 650 тысяч привитых от коронавируса граждан.

29 июня, 15:55
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал грубой и наглой ложью распространяемые в соцсетях сообщения о выплатах родственникам "умерших после вакцинации". Об этом пишет URA.ru.

"За время пандемии публиковали много неправды о коронавирусе, но такой наглой и грубой лжи я ещё не встречал", — написал глава региона в "Инстаграме".

Куйвашев подчеркнул, что в регионе прошли вакцинацию 650 тысяч человек и никто из них не умер. Он также призвал жителей региона смотреть информацию о новых выплатах в официальных источниках и не верить распространителям ложных сведений, которые ставят под угрозу жизни окружающих.

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Ранее в Свердловской области полицейские задержали мужчину, который подозревается в сбыте поддельных медицинских справок — медотводов от вакцинации. Подозреваемый признался, что его привлёк достаточно лёгкий способ добыть деньги и он не думал, что на его след так быстро выйдут полицейские.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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