Нидерланды обвинили российские истребители в "запугивании" своего корабля в Чёрном море

Инцидент произошёл в четверг, когда военный фрегат находился к юго-востоку от Крыма. Самолёты с бомбами и ракетами класса "воздух — поверхность" пролетели над кораблём и "имитировали атаки". После нескольких часов "запугивания" у судна случились перебои в работе электронного оборудования, говорят в ведомстве. Нидерланды в связи с этим обвинили Россию в нарушении права на свободу судоходства.