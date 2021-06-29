Нидерланды обвинили российские истребители в "запугивании" своего корабля в Чёрном море
После нескольких часов имитации атак у судна случились перебои в работе электронного оборудования, уточнили в военном ведомстве страны.
Фрегат Evertsen. Фото © korabli.eu
Российские истребители на прошлой неделе создали в Чёрном море опасную ситуацию, очень низко пролетев над голландским фрегатом, заявило Минобороны Нидерландов.
"Российские истребители создали небезопасную ситуацию для корабля Evertsen в Чёрном море", — говорится в заявлении.
Инцидент произошёл в четверг, когда военный фрегат находился к юго-востоку от Крыма. Самолёты с бомбами и ракетами класса "воздух — поверхность" пролетели над кораблём и "имитировали атаки". После нескольких часов "запугивания" у судна случились перебои в работе электронного оборудования, говорят в ведомстве. Нидерланды в связи с этим обвинили Россию в нарушении права на свободу судоходства.
Напомним, на прошлой неделе после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.
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