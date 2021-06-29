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Нидерланды обвинили российские истребители в "запугивании" своего корабля в Чёрном море

После нескольких часов имитации атак у судна случились перебои в работе электронного оборудования, уточнили в военном ведомстве страны.

29 июня, 15:44
<p>Фрегат Evertsen. Фото © <a href="https://www.korabli.eu/galleries/oboi/voennye-korabli/evertsen" target="_blank" rel="noopener noreferrer">korabli.eu</a></p>

Фрегат Evertsen. Фото © korabli.eu

Российские истребители на прошлой неделе создали в Чёрном море опасную ситуацию, очень низко пролетев над голландским фрегатом, заявило Минобороны Нидерландов.

"Российские истребители создали небезопасную ситуацию для корабля Evertsen в Чёрном море", — говорится в заявлении.

Инцидент произошёл в четверг, когда военный фрегат находился к юго-востоку от Крыма. Самолёты с бомбами и ракетами класса "воздух — поверхность" пролетели над кораблём и "имитировали атаки". После нескольких часов "запугивания" у судна случились перебои в работе электронного оборудования, говорят в ведомстве. Нидерланды в связи с этим обвинили Россию в нарушении права на свободу судоходства.

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Напомним, на прошлой неделе после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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