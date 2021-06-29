В Крыму проверили систему противовоздушной обороны на фоне учений НАТО Sea Breeze
Боевые расчёты комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь" обнаружили цели и провели по ним электронные пуски (без фактической стрельбы).
Фото © Министерство обороны РФ
В Республике Крым прошла проверка системы противовоздушной обороны. В ней были использованы истребители Су-30СМ, Су-27, а также бомбардировщики Су-24 и боевые вертолёты, которые выступили в качестве условных целей для комплексов ПВО С-400.
"Экипажи самолётов и вертолётов ЧФ и авиационного соединения Южного военного округа провели тренировку с дивизионами зенитных ракетных систем С-400 и расчётами самоходных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" в ходе проведения проверки готовности дежурных сил и средств ПВО Крымского полуострова", — сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
При проверке систем ПВО авиация выполняла задачу как на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах. Они также использовали для прикрытия рельеф местности, что значительно усложняет задачу силам и средствам ПВО. В свою очередь боевые расчёты комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь" обнаружили цели и провели по ним электронные пуски (без фактической стрельбы).
Ранее Лайф писал, что 28 июня начались масштабные военные учения с участием НАТО, они продлятся до 10 июля. Многофункциональные манёвры Sea Breeze — 2021 намерены провести на территории Украины и в акватории Чёрного моря. В них примет участие пять тысяч военных из 32 стран, а также 32 корабля, 40 самолётов и 18 команд спецопераций и боевых пловцов. Нынешние учения имеют наибольшее количество стран-участниц за всю историю.
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