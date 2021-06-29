В Крыму проверили систему противовоздушной обороны на фоне учений НАТО Sea Breeze

В Республике Крым прошла проверка системы противовоздушной обороны. В ней были использованы истребители Су-30СМ, Су-27, а также бомбардировщики Су-24 и боевые вертолёты, которые выступили в качестве условных целей для комплексов ПВО С-400.

"Экипажи самолётов и вертолётов ЧФ и авиационного соединения Южного военного округа провели тренировку с дивизионами зенитных ракетных систем С-400 и расчётами самоходных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" в ходе проведения проверки готовности дежурных сил и средств ПВО Крымского полуострова", — сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

При проверке систем ПВО авиация выполняла задачу как на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах. Они также использовали для прикрытия рельеф местности, что значительно усложняет задачу силам и средствам ПВО. В свою очередь боевые расчёты комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь" обнаружили цели и провели по ним электронные пуски (без фактической стрельбы).