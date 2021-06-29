Людмила Бурлакова, супруга умершего российского миллиардера Олега Бурлакова, а также его дочери Вероника и Елена взяли на себя обязанности по его погребению. Их адвокат Константин Добрынин сообщил Лайфу, что семью возмущают попытки других родственников получить его тело.

"Нашим доверителям крайне неприятна циничная суета, которую впопыхах развернули вокруг смерти лица, теперь называющие себя родственниками. Мы хотели бы напомнить всем и в том числе им, что обязанность по погребению умершего в соответствии с законом уже взяли на себя: супруга умершего и родные дочери, а никак не его внучатая племянница и тем более не сестра", — отметил Добрынин, уточнив, что ни в чьей посторонней помощи они не нуждаются.

Несмотря на то что семья миллиардера должна была получить тело не позднее двух суток с момента установления причины смерти, "из-за действий самоназванных родственников выдача затянулась уже чрезмерно". Супруга и дети также уведомили любых иных лиц, что им не могут быть выданы тело умершего и документы, необходимые для его погребения в соответствии с законом. Адвокат добавил, что попытки злоупотреблять правом и нарушать закон могут показаться эффектными и эффективными, но в действительности приводят "к результатам, далёким от ожидаемых и юридически печальным".