Сын Дмитрия Степаненко утопил свою Tesla в реке в подмосковной Барвихе. Видео © Соцсети

Жители подмосковной Барвихи, которым сегодня не посчастливилось оказаться на 7-м километре Подушкинского шоссе, провели некоторое время в огромной пробке. А случилось всё потому, что 21-летний студент МГИМО Артём, сидя за рулём автомобиля Tesla, не справился с управлением и вылетел с трассы в реку.

Водитель, который оказался сыном председателя Правительства Ярославской области Дмитрия Степаненко, не пострадал. Чего не скажешь о детище Илона Маска стоимостью примерно семь миллионов рублей, которое после ДТП восстановлению не подлежит. Машину пришлось доставать из реки при помощи крана.