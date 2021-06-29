Вылавливали краном: Сын главы ярославского правительства утопил свою Tesla в подмосковной Барвихе
Водитель не пострадал, а вот машина стоимостью примерно семь миллионов восстановлению уже не подлежит.
Сын Дмитрия Степаненко утопил свою Tesla в реке в подмосковной Барвихе. Видео © Соцсети
Жители подмосковной Барвихи, которым сегодня не посчастливилось оказаться на 7-м километре Подушкинского шоссе, провели некоторое время в огромной пробке. А случилось всё потому, что 21-летний студент МГИМО Артём, сидя за рулём автомобиля Tesla, не справился с управлением и вылетел с трассы в реку.
Водитель, который оказался сыном председателя Правительства Ярославской области Дмитрия Степаненко, не пострадал. Чего не скажешь о детище Илона Маска стоимостью примерно семь миллионов рублей, которое после ДТП восстановлению не подлежит. Машину пришлось доставать из реки при помощи крана.
А ранее Лайф рассказывал, что скандальный блогер Михаил Литвин снова разбил дорогую иномарку. Причём сразу после ДТП он выскочил из-за руля и начал качать права, угрожая тем, что парню придётся оплачивать ремонт. Как и в случае с аварией в автосалоне Porsche, когда Литвин якобы перепутал педали, на месте ДТП был замечен оператор с камерой.
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