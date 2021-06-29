После вспышки ковида в детском лагере в Туве возбуждено уголовное дело

По версии следствия, с 10 по 22 июня в детском лагере находилось 162 ребёнка и 33 работника, а 22-го числа один из воспитанников обратился к врачу-педиатру с жалобами на сыпь. Ему поставили диагноз "аллергический дерматит" и доставили в районную больницу, где подтвердился коронавирус. Уже 24-го числа 68 детей и 9 работников были госпитализированы после положительных ПЦР-тестов. При этом к врачу-педиатру с 11 июня обратилось 35 детей с различными жалобами и простудными симптомами, однако доктор не принял мер по изоляции несовершеннолетних и не сообщил об этом родителям, в Минздрав и Роспотребнадзор. Кроме того, СК выявил факты пребывания в лагере посторонних лиц и выход детей за его пределы, что категорически запрещается санитарно-эпидемиологическими нормами.