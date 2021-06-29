После вспышки ковида в детском лагере в Туве возбуждено уголовное дело
Правоохранители обнаружили нарушения в работе организации и изъяли необходимые для расследования личные документы.
Фото © VK / СУ СК России по Республике Тыва
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после массового заражения детей коронавирусом в тувинском детском лагере "Байлак". Об этом сообщается на странице Следственного комитета во "ВКонтакте".
"По результатам процессуальной проверки по факту массового заражения новой коронавирусной инфекцией детей возбуждено уголовное дело", — сказано в записи.
По версии следствия, с 10 по 22 июня в детском лагере находилось 162 ребёнка и 33 работника, а 22-го числа один из воспитанников обратился к врачу-педиатру с жалобами на сыпь. Ему поставили диагноз "аллергический дерматит" и доставили в районную больницу, где подтвердился коронавирус. Уже 24-го числа 68 детей и 9 работников были госпитализированы после положительных ПЦР-тестов. При этом к врачу-педиатру с 11 июня обратилось 35 детей с различными жалобами и простудными симптомами, однако доктор не принял мер по изоляции несовершеннолетних и не сообщил об этом родителям, в Минздрав и Роспотребнадзор. Кроме того, СК выявил факты пребывания в лагере посторонних лиц и выход детей за его пределы, что категорически запрещается санитарно-эпидемиологическими нормами.
Следователи осмотрели место происшествия в Министерстве труда и социальной политики, а также в Министерстве здравоохранения и изъяли нормативно-правовые акты, личные дела детей и работников лагеря, их медкнижки и справки о состоянии здоровья. Продолжаются допросы должностных лиц и иных работников здравоохранения по обстоятельствам и порядку выдачи детям справок с отсутствием у них противопоказаний для пребывания в лагере.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова предупредила о способности новых штаммов ковида "ускользать" от иммунитета.
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