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Украину назвали недостойным и небезопасным союзником для США

Аналитик раскритиковал ситуацию с соблюдением прав и свобод граждан в Незалежной и предупредил, что из-за Киева Вашингтон может быть втянут в ненужную войну.

29 июня, 16:39
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Украина является недостойным и небезопасным союзником для США, написал в колонке для National Interest старший научный сотрудник в области внешней и оборонной политики в Институте Катона Тед Гален Карпентер.

По его словам, проукраинские лоббисты в США уверены, что альянс с Киевом — это стратегический актив для любой страны, которая заинтересована в мировом порядке, основанном на правилах. Однако этот порядок на самом деле лишь "удобное клише, которое очень легко использовать для оправдания самого себя или любых своих поступков".

Аналитик напомнил, что в 2014 году в госперевороте на Украине были задействованы неонацистские и ультранационалистические группировки с "уродливыми ценностями". По словам Карпентера, без них до сих пор не обходятся политические решения Киева.

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Автор статьи не оставил без внимания ситуацию с правами человека и свободами на Украине. По его оценке, разнузданная коррупция и попытки заткнуть рот демократическим критикам в Киеве омрачает "блестящую" трансформацию Украины и бравурные рассказы о ней". Карпентер уверен, что в стратегическом плане Незалежная является ловушкой, которая втянет США в ненужную войну.

"Тут никакая "лакировка реальности" не поможет изменить печальную реальность. Украина для США — это союзник разом и небезопасный, и недостойный", заключил он.

Ранее бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Запад просто обязан поддержать Киев ради своих же интересов, если не хочет потерять Россию навсегда. А для этого экс-глава киевского кабмина потребовал немедленного членства для Незалежной в НАТО.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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