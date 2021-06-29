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Житель Ленобласти убил жену-падчерицу, которая забеременела от него в 16 и увела у матери

Девушка с марта считалась без вести пропавшей. Её тело было найдено в лесу, а по подозрению в расправе задержан её супруг.

29 июня, 16:17
<p>Фото © <a href="https://lenobl.sledcom.ru/news/item/1587380/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Ленинградской области</a></p>

Фото © СУ СКР по Ленинградской области

Житель Ленинградской области сознался в убийстве 19-летней супруги, которая увела его у собственной матери. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.

"Задержан бывший супруг потерпевшей, который в ходе допроса дал признательные показания и указал место сокрытия тела", — сказано в записи.

Установлено, что 23 марта мужчина задушил девушку в автомобиле рядом с деревней Чеголи Лужского района из-за неприязненных отношений. После этого вместе с матерью погибшей он вывез тело в лесной массив и закопал его. Ему предъявлено обвинение в убийстве и избрана мера пресечения в виде ареста.

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Как сообщает kp.ru со ссылкой на мать погибшей Юлию, мужчина стал ухаживать за её дочерью, когда той было 15 лет. За интим с несовершеннолетней на Александра завели уголовное дело, но в колонию суд отправлять его не стал. Тогда мужчина и переключил внимание на 40-летнюю женщину, женившись на ней. Однако вскоре выяснилось, что дочь беременна от её ухажёра. Тогда мужчина бросил Юлию и женился уже на её дочери. В тот момент, когда родившая ему двух детей девушка попыталась остановить Александра от возвращения к своей матери, убийца и задушил молодую супругу.

Ранее Лайф сообщал, что в Ленобласти реконструктор признался в убийстве экс-жены. Он ударил врача-педиатра по голове, спрятал тело в мешок и сбросил в колодец.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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