Суд заключил под стражу предпринимателя Сергея Шинкевича, убившего свою бывшую жену и её родственников на берегу реки Койвы в Пермском крае. Об этом сообщает Следственный комитет. На допросе мужчина признался, что совершил преступление, и раскаялся в содеянном.

"Приехав на речку, увидел, что там отдыхает моя сноха с внуком, жена с ребёнком и её сестра с мужем. Я увидел под правым боком, в палатке, охотничий обрез с патронами. Во всём раскаиваюсь, в дальнейшем буду сотрудничать со следствием", — сказал 58-летний Шинкевич.

Ему предъявлено обвинение по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Покушение на убийство малолетнего". Следователи осмотрели место происшествия и назначили комплекс судебных экспертиз. Также продолжается проведение иных следственных действий. Расследование дела взял на контроль руководитель Следственного управления Александр Бастрыкин.