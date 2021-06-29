"Во всём раскаиваюсь": Суд арестовал бизнесмена-ревнивца, расстрелявшего семью в Прикамье
Ему предъявлено обвинение по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Покушение на убийство малолетнего".
Суд заключил под стражу предпринимателя Сергея Шинкевича, убившего свою бывшую жену и её родственников на берегу реки Койвы в Пермском крае. Об этом сообщает Следственный комитет. На допросе мужчина признался, что совершил преступление, и раскаялся в содеянном.
"Приехав на речку, увидел, что там отдыхает моя сноха с внуком, жена с ребёнком и её сестра с мужем. Я увидел под правым боком, в палатке, охотничий обрез с патронами. Во всём раскаиваюсь, в дальнейшем буду сотрудничать со следствием", — сказал 58-летний Шинкевич.
Ему предъявлено обвинение по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Покушение на убийство малолетнего". Следователи осмотрели место происшествия и назначили комплекс судебных экспертиз. Также продолжается проведение иных следственных действий. Расследование дела взял на контроль руководитель Следственного управления Александр Бастрыкин.
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Напомним, ужасная история произошла 27 июня на берегу реки Койвы в Пермском крае. Предприниматель расстрелял бывшую жену за отказ вернуться к нему. Жертвами злоумышленника стали также сестра погибшей и её муж, расправа произошла на глазах у 11-летней племянницы экс-супруги подозреваемого. Именно девочка, которая осталась сиротой, вызвала полицию. Она также получила сквозное ранение нижней трети левого плеча. Ребёнку оказали необходимую медицинскую помощь и передали сотрудникам опеки. Убивший трёх человек предприниматель задержан.
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