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"Во всём раскаиваюсь": Суд арестовал бизнесмена-ревнивца, расстрелявшего семью в Прикамье

Ему предъявлено обвинение по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Покушение на убийство малолетнего".

29 июня, 14:39

Суд заключил под стражу предпринимателя Сергея Шинкевича, убившего свою бывшую жену и её родственников на берегу реки Койвы в Пермском крае. Об этом сообщает Следственный комитет. На допросе мужчина признался, что совершил преступление, и раскаялся в содеянном.

"Приехав на речку, увидел, что там отдыхает моя сноха с внуком, жена с ребёнком и её сестра с мужем. Я увидел под правым боком, в палатке, охотничий обрез с патронами. Во всём раскаиваюсь, в дальнейшем буду сотрудничать со следствием", — сказал 58-летний Шинкевич.

Ему предъявлено обвинение по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Покушение на убийство малолетнего". Следователи осмотрели место происшествия и назначили комплекс судебных экспертиз. Также продолжается проведение иных следственных действий. Расследование дела взял на контроль руководитель Следственного управления Александр Бастрыкин.

"Приехал домой и лёг спать": Сосед рассказал, как задерживали расстрелявшего семью в Прикамье бизнесмена-ревнивца

"Приехал домой и лёг спать": Сосед рассказал, как задерживали расстрелявшего семью в Прикамье бизнесмена-ревнивца

Напомним, ужасная история произошла 27 июня на берегу реки Койвы в Пермском крае. Предприниматель расстрелял бывшую жену за отказ вернуться к нему. Жертвами злоумышленника стали также сестра погибшей и её муж, расправа произошла на глазах у 11-летней племянницы экс-супруги подозреваемого. Именно девочка, которая осталась сиротой, вызвала полицию. Она также получила сквозное ранение нижней трети левого плеча. Ребёнку оказали необходимую медицинскую помощь и передали сотрудникам опеки. Убивший трёх человек предприниматель задержан.

Засада в кустах, сон и стрельба: Лайф воссоздал хронологию убийства семьи ревнивцем на глазах у напуганного ребёнка в Прикамье

Засада в кустах, сон и стрельба: Лайф воссоздал хронологию убийства семьи ревнивцем на глазах у напуганного ребёнка в Прикамье

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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