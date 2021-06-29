Выпускнику из Урюпинска не выдавали аттестат из-за долга за питание
Ученик успешно сдал экзамены, и оснований не отдавать ему документ у директора не было. Матери школьника пришлось обратиться в прокуратуру.
Фото © Shutterstock
Директор школы в Урюпинске отказывался выдавать ученику 9 класса аттестат об основном общем образовании. Причина — долг за питание. Проблему удалось решить только после вмешательства прокуратуры.
Согласно закону "Об образовании", аттестат должен быть выдан всем ученикам, которые успешно сдали экзамены, и долги за питание никак не должны на это влиять. Однако именно такая ситуация произошла с одним из урюпинских подростков. Его матери пришлось обратиться в прокуратуру. Она рассказала, что одна воспитывает двоих детей и долг за школьные обеды возник из-за тяжёлого материального положения.
"С учётом того что взыскание задолженности должно осуществляться в гражданско-правовом порядке и не взаимосвязано с выдачей аттестата, по итогам проверки урюпинским межрайонным прокурором директору школы объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства", — говорится в сообщении региональной прокуратуры.
Ранее Лайф писал о том, какие профессии более востребованы в России. Депутат Светлана Бессараб посоветовала выпускникам прислушиваться к своим чувствам при выборе специальности, но и учитывать ситуацию на рынке труда.
Комментариев: 0