Выпускнику из Урюпинска не выдавали аттестат из-за долга за питание

Директор школы в Урюпинске отказывался выдавать ученику 9 класса аттестат об основном общем образовании. Причина — долг за питание. Проблему удалось решить только после вмешательства прокуратуры.

Согласно закону "Об образовании", аттестат должен быть выдан всем ученикам, которые успешно сдали экзамены, и долги за питание никак не должны на это влиять. Однако именно такая ситуация произошла с одним из урюпинских подростков. Его матери пришлось обратиться в прокуратуру. Она рассказала, что одна воспитывает двоих детей и долг за школьные обеды возник из-за тяжёлого материального положения.

"С учётом того что взыскание задолженности должно осуществляться в гражданско-правовом порядке и не взаимосвязано с выдачей аттестата, по итогам проверки урюпинским межрайонным прокурором директору школы объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства", — говорится в сообщении региональной прокуратуры.