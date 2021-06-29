У мужчины похитили полмиллиона долларов из ячейки Сбера в "Москва-Сити"

Житель столицы, работающий в консалтинговой компании, остался без 560 тысяч долларов (около 40 миллионов рублей), которые неизвестные похитили у него прямо из банковской ячейки. Как рассказал Лайфу источник, мужчина положил сбережения в сейф Сбера в "Москва-Сити".

Потерпевшему в марте вернул крупную сумму вице-президент инвестиционной компании. Сразу после получения долга он положил деньги в ячейку. Знакомый в тот день тоже был в банке и ходил вместе с ним пересчитывать деньги. Спустя три месяца клиент решил забрать часть наличных. Он пришёл в отделение банка и занял очередь. В какой-то момент к нему подошла менеджер и попросила не волноваться. Девушка предупредила, что сейчас он увидит в сейфе не то, что ожидал. Ячейка оказалась пуста.

Наш собеседник уточнил, что на сейфе были следы взлома — его вскрыли через верхнюю ячейку. Скорее всего, взломщик понимал, куда нужно добраться, чтобы достать наличные. Злоумышленник пока не задержан.