У мужчины похитили полмиллиона долларов из ячейки Сбера в "Москва-Сити"
До денег злоумышленник каким-то образом смог добраться через сейф, который находился секцией выше.
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Житель столицы, работающий в консалтинговой компании, остался без 560 тысяч долларов (около 40 миллионов рублей), которые неизвестные похитили у него прямо из банковской ячейки. Как рассказал Лайфу источник, мужчина положил сбережения в сейф Сбера в "Москва-Сити".
Потерпевшему в марте вернул крупную сумму вице-президент инвестиционной компании. Сразу после получения долга он положил деньги в ячейку. Знакомый в тот день тоже был в банке и ходил вместе с ним пересчитывать деньги. Спустя три месяца клиент решил забрать часть наличных. Он пришёл в отделение банка и занял очередь. В какой-то момент к нему подошла менеджер и попросила не волноваться. Девушка предупредила, что сейчас он увидит в сейфе не то, что ожидал. Ячейка оказалась пуста.
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Наш собеседник уточнил, что на сейфе были следы взлома — его вскрыли через верхнюю ячейку. Скорее всего, взломщик понимал, куда нужно добраться, чтобы достать наличные. Злоумышленник пока не задержан.
А ранее Лайф рассказывал, что в конце мая были установлены похитители 600 млн рублей из сейфовых хранилищ в банках Москвы. Напомним, что серия краж из банковских сейфов началась в столице в феврале. Предполагалось даже, что к этому причастна группировка с Украины.
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