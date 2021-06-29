Суд в Москве заочно арестовал экс-главу ФБК Жданова
Его отправят в СИЗО на месяц с момента задержания, сейчас он находится в международном розыске.
Иван Жданов. Фото © Ioannzh
Нагатинский районный суд Москвы заочно заключил под стражу бывшего главу ФБК* Ивана Жданова, которого обвиняют в злостном неисполнении решения суда. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов.
"Ему изменена ранее избранная мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу сроком на один месяц с момента его задержания", — говорится в записи.
Адвокат Жданова Владимир Воронин в "Твиттере" отметил, что это решение будет обжаловано.
Ранее в Ростовской области арестовали отца Ивана Жданова по делу о превышении должностных полномочий. Также Лайф сообщал, что суд заочно арестовал спонсора ФБК Хоменко по делу о многомиллионном мошенничестве. Известно, что в настоящее время обвиняемый скрывается на Украине.
* Экстремистская организация, запрещённая в России, выполнявшая функции иностранного агента.
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