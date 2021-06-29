Суд в Москве заочно арестовал экс-главу ФБК Жданова

Нагатинский районный суд Москвы заочно заключил под стражу бывшего главу ФБК* Ивана Жданова, которого обвиняют в злостном неисполнении решения суда. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов.

"Ему изменена ранее избранная мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу сроком на один месяц с момента его задержания", — говорится в записи.