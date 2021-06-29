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Суд в Москве заочно арестовал экс-главу ФБК Жданова

Его отправят в СИЗО на месяц с момента задержания, сейчас он находится в международном розыске.

29 июня, 14:27
<p>Иван Жданов. Фото © <a href="https://www.instagram.com/ioannzh/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ioannzh</a></p>

Иван Жданов. Фото © Ioannzh

Нагатинский районный суд Москвы заочно заключил под стражу бывшего главу ФБК* Ивана Жданова, которого обвиняют в злостном неисполнении решения суда. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов.

"Ему изменена ранее избранная мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу сроком на один месяц с момента его задержания", — говорится в записи.

Адвокат Жданова Владимир Воронин в "Твиттере" отметил, что это решение будет обжаловано.

Бывшего директора ФБК Жданова объявили в международный розыск

Бывшего директора ФБК Жданова объявили в международный розыск

Ранее в Ростовской области арестовали отца Ивана Жданова по делу о превышении должностных полномочий. Также Лайф сообщал, что суд заочно арестовал спонсора ФБК Хоменко по делу о многомиллионном мошенничестве. Известно, что в настоящее время обвиняемый скрывается на Украине.

* Экстремистская организация, запрещённая в России, выполнявшая функции иностранного агента.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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