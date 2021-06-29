Волейболиста Михайлова и фехтовальщицу Великую рекомендовали в качестве знаменосцев на Олимпиаде

Олимпийский комитет России (ОКР) рекомендовал утвердить знаменосцами от нашей страны на Играх в Токио волейболиста Максима Михайлова и саблистку Софью Великую. Об этом заявил президент организации Станислав Поздняков.

"Руководителем [российской олимпийской] миссии будет директор по спорту Андрей Конокотин. Сегодня ОКР рекомендовал нашей делегации в качестве знаменосцев утвердить [олимпийских чемпионов] Максима Михайлова и Софью Великую", — отметил Поздняков.

Добавим, что в этом году от каждой страны будет по два знаменосца в знак гендерного равенства. По словам Позднякова, перед сборной России стоит цель попасть в тройку сильнейших в общекомандном зачёте по итогу игр.

"Задача ниже не становится, на прошлых Играх мы заняли четвёртое место. Сегодня мы ожидаем от нашей команды попадание в число призёров. Остаётся лишь пожелать им удачи", — добавил Поздняков.