Волейболиста Михайлова и фехтовальщицу Великую рекомендовали в качестве знаменосцев на Олимпиаде
Ранее стало известно, что на Игры от нашей страны поедет 335 спортсменов. Заявка может увеличиться, если баскетболисты смогут пройти отбор.
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Олимпийский комитет России (ОКР) рекомендовал утвердить знаменосцами от нашей страны на Играх в Токио волейболиста Максима Михайлова и саблистку Софью Великую. Об этом заявил президент организации Станислав Поздняков.
"Руководителем [российской олимпийской] миссии будет директор по спорту Андрей Конокотин. Сегодня ОКР рекомендовал нашей делегации в качестве знаменосцев утвердить [олимпийских чемпионов] Максима Михайлова и Софью Великую", — отметил Поздняков.
Добавим, что в этом году от каждой страны будет по два знаменосца в знак гендерного равенства. По словам Позднякова, перед сборной России стоит цель попасть в тройку сильнейших в общекомандном зачёте по итогу игр.
"Задача ниже не становится, на прошлых Играх мы заняли четвёртое место. Сегодня мы ожидаем от нашей команды попадание в число призёров. Остаётся лишь пожелать им удачи", — добавил Поздняков.
Ранее стало известно, что в состав нашей команды на Олимпийские игры в Токио попало 335 спортсменов. При этом заявка может расшириться, если отбор пройдут наши баскетболисты.
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