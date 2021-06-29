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Волейболиста Михайлова и фехтовальщицу Великую рекомендовали в качестве знаменосцев на Олимпиаде

Ранее стало известно, что на Игры от нашей страны поедет 335 спортсменов. Заявка может увеличиться, если баскетболисты смогут пройти отбор.

29 июня, 14:38
<p>Фото © <a href="https://ru.depositphotos.com/9161872/stock-photo-russian-flag.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Depositphotos</a></p>

Фото © Depositphotos

Олимпийский комитет России (ОКР) рекомендовал утвердить знаменосцами от нашей страны на Играх в Токио волейболиста Максима Михайлова и саблистку Софью Великую. Об этом заявил президент организации Станислав Поздняков.

"Руководителем [российской олимпийской] миссии будет директор по спорту Андрей Конокотин. Сегодня ОКР рекомендовал нашей делегации в качестве знаменосцев утвердить [олимпийских чемпионов] Максима Михайлова и Софью Великую", — отметил Поздняков.

Добавим, что в этом году от каждой страны будет по два знаменосца в знак гендерного равенства. По словам Позднякова, перед сборной России стоит цель попасть в тройку сильнейших в общекомандном зачёте по итогу игр.

"Задача ниже не становится, на прошлых Играх мы заняли четвёртое место. Сегодня мы ожидаем от нашей команды попадание в число призёров. Остаётся лишь пожелать им удачи", — добавил Поздняков.

Утверждён состав сборной России на Олимпиаду в Токио

Утверждён состав сборной России на Олимпиаду в Токио

Ранее стало известно, что в состав нашей команды на Олимпийские игры в Токио попало 335 спортсменов. При этом заявка может расшириться, если отбор пройдут наши баскетболисты.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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