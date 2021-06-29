"Газпром" не стал увеличивать транзит через Украину в июле
Это решение компании уже отразилось на стоимости голубого топлива в Европе.
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"Газпром" не стал бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на июль, несмотря на предстоящую ежегодную профилактику на главных экспортных магистралях концерна — "Северный поток" и "Ямал — Европа". Об этом свидетельствуют данные венгерской торговой платформы Regional Booking Platform.
"Оператор газотранспортной системы Украины" выставлял на аукцион дополнительные 63,7 миллиона кубометров в сутки, но они оказались полностью невостребованными "Газпромом". В результате данного решения спотовая цена (является индикатором ситуации на торговой площадке) газа в Европе уже преодолела планку в 400 долларов за тысячу кубометров синего топлива.
"Без эмоций и политизации": Аналитик призвал Украину к конструктивному обсуждению вопроса транзита газа
Ранее Лайф писал, что в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин, говоря о транзите газа через Украину, заявил, что Россия "не обязана всех кормить". Он также рассказал, что укладка первой нитки газопровода "Северный поток – 2" успешно завершена.
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