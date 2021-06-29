"Газпром" не стал увеличивать транзит через Украину в июле

"Газпром" не стал бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на июль, несмотря на предстоящую ежегодную профилактику на главных экспортных магистралях концерна — "Северный поток" и "Ямал — Европа". Об этом свидетельствуют данные венгерской торговой платформы Regional Booking Platform.

"Оператор газотранспортной системы Украины" выставлял на аукцион дополнительные 63,7 миллиона кубометров в сутки, но они оказались полностью невостребованными "Газпромом". В результате данного решения спотовая цена (является индикатором ситуации на торговой площадке) газа в Европе уже преодолела планку в 400 долларов за тысячу кубометров синего топлива.