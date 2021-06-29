Посол США выразил надежду на возобновление консульских услуг в России

Посол США в РФ Джон Салливан выразил надежду на то, что по итогам переговоров с Москвой удастся возобновить работу платформы по оказанию консульских услуг.

"Надеюсь, что мы сможем добиться прогресса в результате наших обсуждений с российским правительством и восстановить необходимую платформу и консульство, которое у нас здесь было, чтобы предоставлять все услуги", — сказал дипломат в интервью телеканалу "Дождь".

Салливан отметил, что необходимо предоставить россиянам возможность обращаться с заявлениями о выдаче иммигрантских или неиммигрантских виз.