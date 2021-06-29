Посол США выразил надежду на возобновление консульских услуг в России
Он отметил, что нужно предоставить россиянам возможность обращаться с заявлениями о выдаче иммигрантских или неиммигрантских виз.
Посол США в РФ Джон Салливан выразил надежду на то, что по итогам переговоров с Москвой удастся возобновить работу платформы по оказанию консульских услуг.
"Надеюсь, что мы сможем добиться прогресса в результате наших обсуждений с российским правительством и восстановить необходимую платформу и консульство, которое у нас здесь было, чтобы предоставлять все услуги", — сказал дипломат в интервью телеканалу "Дождь".
Салливан отметил, что необходимо предоставить россиянам возможность обращаться с заявлениями о выдаче иммигрантских или неиммигрантских виз.
Ранее посол США в РФ Джон Салливан сообщил о том, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на саммите в Женеве обсуждали вопрос выдачи российских виз американским дипломатам, которые могли бы заменить местный персонал.
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