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Посол США выразил надежду на возобновление консульских услуг в России

Он отметил, что нужно предоставить россиянам возможность обращаться с заявлениями о выдаче иммигрантских или неиммигрантских виз.

29 июня, 16:52

Посол США в РФ Джон Салливан выразил надежду на то, что по итогам переговоров с Москвой удастся возобновить работу платформы по оказанию консульских услуг.

"Надеюсь, что мы сможем добиться прогресса в результате наших обсуждений с российским правительством и восстановить необходимую платформу и консульство, которое у нас здесь было, чтобы предоставлять все услуги", — сказал дипломат в интервью телеканалу "Дождь".

Салливан отметил, что необходимо предоставить россиянам возможность обращаться с заявлениями о выдаче иммигрантских или неиммигрантских виз.

Посол США Салливан анонсировал встречу с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым

Посол США Салливан анонсировал встречу с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым

Ранее посол США в РФ Джон Салливан сообщил о том, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на саммите в Женеве обсуждали вопрос выдачи российских виз американским дипломатам, которые могли бы заменить местный персонал.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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