СМИ: Экс-президент Украины Кравчук перенёс операцию на сердце
В его окружении журналистам рассказали, что бывший лидер страны сейчас восстанавливается после хирургического вмешательства.
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Первый президент Украины Леонид Кравчук перенёс операцию на сердце. Сейчас он пребывает в хорошем самочувствии, сообщило издание "Страна" со ссылкой на свои источники в окружении политика.
Операцию сделали в Киеве, и сейчас Кравчук находится в больничной палате. Политик чувствует себя хорошо. Данную информацию подтвердил изданию и советник главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович. Но подробности разглашать не стал, сославшись на то, что это личная просьба Кравчука.
Ранее Лайф писал, что Кравчук пропустил заседание Рады по случаю Дня конституции из-за состояния здоровья. Его пресс-секретарь тогда заявила, что состояние первого президента Незалежной не позволяет работать и посещать любые мероприятия. Кроме того, врачи запретили ему любые нагрузки.
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