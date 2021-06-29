НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

СМИ: Экс-президент Украины Кравчук перенёс операцию на сердце

В его окружении журналистам рассказали, что бывший лидер страны сейчас восстанавливается после хирургического вмешательства.

29 июня, 16:42
<p> Фото © Getty Images / Danil Shamkin / NurPhoto </p>

Фото © Getty Images / Danil Shamkin / NurPhoto

Первый президент Украины Леонид Кравчук перенёс операцию на сердце. Сейчас он пребывает в хорошем самочувствии, сообщило издание "Страна" со ссылкой на свои источники в окружении политика.

Операцию сделали в Киеве, и сейчас Кравчук находится в больничной палате. Политик чувствует себя хорошо. Данную информацию подтвердил изданию и советник главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович. Но подробности разглашать не стал, сославшись на то, что это личная просьба Кравчука.

Бывший вице-президент США Пенс перенёс операцию на сердце

Бывший вице-президент США Пенс перенёс операцию на сердце

Ранее Лайф писал, что Кравчук пропустил заседание Рады по случаю Дня конституции из-за состояния здоровья. Его пресс-секретарь тогда заявила, что состояние первого президента Незалежной не позволяет работать и посещать любые мероприятия. Кроме того, врачи запретили ему любые нагрузки.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1