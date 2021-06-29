СМИ: Экс-президент Украины Кравчук перенёс операцию на сердце

Первый президент Украины Леонид Кравчук перенёс операцию на сердце. Сейчас он пребывает в хорошем самочувствии, сообщило издание "Страна" со ссылкой на свои источники в окружении политика.

Операцию сделали в Киеве, и сейчас Кравчук находится в больничной палате. Политик чувствует себя хорошо. Данную информацию подтвердил изданию и советник главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович. Но подробности разглашать не стал, сославшись на то, что это личная просьба Кравчука.