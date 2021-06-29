Россияне выбрали антистресс, который лучше спиннеров и поп-итов

Крупнейший в России сервис доставки готовой еды Delivery Club и аналитическое агентство ResearchMe решили опросить россиян о лучших антистресс-игрушках. Вопреки ожиданиям выбор респондентов пал не на новомодные игрушки поп-ит и устаревшие спиннеры. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

Бесспорным лидером стала пузырчатая плёнка, в которую заворачивают хрупкие вещи. Её назвала лучшим антистрессом почти половина опрошенных (48%). Ещё 13% высказались в пользу поп-итов, а 7% до сих пор вертят спиннеры. Остальные, а это порядка 33% опрошенных, ответили, что антистресс-игрушки вообще не помогают им успокоить нервы.

При этом из трёх тысяч опрошенных интернет-пользователей 71% респондентов знает, что такое поп-ит. У 41% респондентов такие модные игрушки уже есть. Тех, кто планирует в ближайшее время купить поп-ит, оказалось 25% опрошенных. Также у более чем половины респондентов (52%) есть спиннеры, которые были на пике популярности несколько лет назад.

Если говорить о возрастных категориях, то больше всего о поп-итах знают респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (34%). Спиннеры же знакомы респондентам в возрасте от 25 до 34 лет (34%). Но пальма первенства даже тут остаётся за пузырчатой плёнкой, которая знакома практически всем возрастам, кроме респондентов от 16 до 24 лет (12%).