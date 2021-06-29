Суд ещё на месяц продлил арест вдове расчленённого рэпера Картрайта
По решению суда Марина Кохал будет находиться под арестом до 30 июля.
Фото © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок задержания Марины Кохал, обвиняемой в убийстве мужа — рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Она будет находиться под арестом до конца июля, сообщили в Объединённой пресс-службе судов Петербурга.
В пресс-службе добавили, что сейчас следствие ждёт результатов дополнительной экспертизы. 31 июля наступит ровно год, как Кохал находится под стражей. Если до этого срока дело не будет передано в суд, его направят в городской суд Петербурга, где будет решаться вопрос о новом продлении меры пресечения.
Напомним, что тело Картрайта было найдено вечером 29 июля 2020 года в квартире в Санкт-Петербурге. Его супруга Марина Кохал сначала рассказала, что пилила труп мужа четыре дня, однако позднее выяснилось, что сделала она это за одну ночь. Версию девушки о том, что рэпер скончался от передозировки, а она не захотела такой кончины для любимого, решив распилить тело и сбросить его в болото, разрушают результаты экспресс-теста Картрайта на наркотики. Позже стало известно, что музыкант хотел развестись и уйти к любовнице, что могло стать мотивом преступления.
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