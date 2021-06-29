Суд ещё на месяц продлил арест вдове расчленённого рэпера Картрайта

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок задержания Марины Кохал, обвиняемой в убийстве мужа — рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Она будет находиться под арестом до конца июля, сообщили в Объединённой пресс-службе судов Петербурга.

В пресс-службе добавили, что сейчас следствие ждёт результатов дополнительной экспертизы. 31 июля наступит ровно год, как Кохал находится под стражей. Если до этого срока дело не будет передано в суд, его направят в городской суд Петербурга, где будет решаться вопрос о новом продлении меры пресечения.