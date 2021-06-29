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Суд ещё на месяц продлил арест вдове расчленённого рэпера Картрайта

По решению суда Марина Кохал будет находиться под арестом до 30 июля.

29 июня, 17:20
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/SPbGS" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга</a></p>

Фото © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок задержания Марины Кохал, обвиняемой в убийстве мужа — рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Она будет находиться под арестом до конца июля, сообщили в Объединённой пресс-службе судов Петербурга.

В пресс-службе добавили, что сейчас следствие ждёт результатов дополнительной экспертизы. 31 июля наступит ровно год, как Кохал находится под стражей. Если до этого срока дело не будет передано в суд, его направят в городской суд Петербурга, где будет решаться вопрос о новом продлении меры пресечения.

Вдова расчленённого рэпера Картрайта признана вменяемой при наличии психического расстройства

Вдова расчленённого рэпера Картрайта признана вменяемой при наличии психического расстройства

Напомним, что тело Картрайта было найдено вечером 29 июля 2020 года в квартире в Санкт-Петербурге. Его супруга Марина Кохал сначала рассказала, что пилила труп мужа четыре дня, однако позднее выяснилось, что сделала она это за одну ночь. Версию девушки о том, что рэпер скончался от передозировки, а она не захотела такой кончины для любимого, решив распилить тело и сбросить его в болото, разрушают результаты экспресс-теста Картрайта на наркотики. Позже стало известно, что музыкант хотел развестись и уйти к любовнице, что могло стать мотивом преступления.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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