Силовики пришли с обысками в Дом моды Вячеслава Зайцева

В Доме моды Вячеслава Зайцева на проспекте Мира начались обыски. Как рассказал kp.ru близкий к кутюрье источник, правоохранители изъяли компьютеры и часть документации.

Следственные действия связаны с обращением Зайцева в СК с просьбой проверить законность двух сделок по продаже частей здания. В свою очередь, кутюрье пригласили в ведомство для дачи объяснений, но сам он не смог приехать и вместо себя отправил доверенное лицо — экс-директора Дома моды Николая Головина, руководившего им до 2013 года.

"Он сам мне позвонил и попросил быть его доверенным лицом. Говорил бодро, я давно уже голос его таким не помню. Чувствует он себя хорошо и настроен по-боевому", — рассказал Николай Головин.

Кроме того, дать объяснения следователям пришлось замгендиректора Дома моды Расулу Ахмедову. Он утверждает, что письмо было написано Головиным и другим бывшим помощником модельера — Вадимом Хусаиновым, а Зайцев его лишь подписал, поскольку из-за тяжёлой болезни не может ни писать, ни говорить.

"Всё это было сделано для того, чтобы вбить клин между Егором Вячеславовичем, сыном родным и единственным, и им лично. Потому что проблема та же самая. Они узнали, что у нас здесь идут перемены, что мы занимаемся ремонтом здания и что мы вышли из долгов. Это рушит планы этих людей", — сказал Ахмедов в беседе с телеканалом "360".

Помощник кутюрье считает, что Головин и Хусаинов выкручивают ситуацию так, будто он угрожает модельеру расправой. Они хотят завладеть зданием и делают всё, чтобы этот лот не достался единственному наследнику Зайцева — его сыну, добавил Ахмедов.