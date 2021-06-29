НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Силовики пришли с обысками в Дом моды Вячеслава Зайцева

Следственные действия связаны с обращением кутюрье в СК с просьбой проверить законность двух сделок по продаже частей здания.

29 июня, 17:35
<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/SLAVAZAITSEVMOSCOW/photos/a.248856628542190/2158455140915653" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Facebook / Slava Zaitsev Московский дом моды</a></p>

Фото © Facebook / Slava Zaitsev Московский дом моды

В Доме моды Вячеслава Зайцева на проспекте Мира начались обыски. Как рассказал kp.ru близкий к кутюрье источник, правоохранители изъяли компьютеры и часть документации.

Следственные действия связаны с обращением Зайцева в СК с просьбой проверить законность двух сделок по продаже частей здания. В свою очередь, кутюрье пригласили в ведомство для дачи объяснений, но сам он не смог приехать и вместо себя отправил доверенное лицо — экс-директора Дома моды Николая Головина, руководившего им до 2013 года.

"Он сам мне позвонил и попросил быть его доверенным лицом. Говорил бодро, я давно уже голос его таким не помню. Чувствует он себя хорошо и настроен по-боевому", — рассказал Николай Головин.

Кроме того, дать объяснения следователям пришлось замгендиректора Дома моды Расулу Ахмедову. Он утверждает, что письмо было написано Головиным и другим бывшим помощником модельера — Вадимом Хусаиновым, а Зайцев его лишь подписал, поскольку из-за тяжёлой болезни не может ни писать, ни говорить.

"Без слёз нельзя смотреть": Зрители испугались, увидев застывшего Славу Зайцева в "Модном приговоре"

"Без слёз нельзя смотреть": Зрители испугались, увидев застывшего Славу Зайцева в "Модном приговоре"

"Всё это было сделано для того, чтобы вбить клин между Егором Вячеславовичем, сыном родным и единственным, и им лично. Потому что проблема та же самая. Они узнали, что у нас здесь идут перемены, что мы занимаемся ремонтом здания и что мы вышли из долгов. Это рушит планы этих людей", — сказал Ахмедов в беседе с телеканалом "360".

Помощник кутюрье считает, что Головин и Хусаинов выкручивают ситуацию так, будто он угрожает модельеру расправой. Они хотят завладеть зданием и делают всё, чтобы этот лот не достался единственному наследнику Зайцева — его сыну, добавил Ахмедов.

Внучка Зайцева заявила, что модельера "травит" её отец

Внучка Зайцева заявила, что модельера "травит" её отец

Напомним, Вячеслав Зайцев подал заявление в прокуратуру, Следственный комитет и Росреестр в связи с продажей частей здания Дома моды. В апреле и мае были совершены две сделки, в результате которых модельер, ни о чём не подозревая, лишился 900 квадратных метров. Факт продажи части здания публично подтвердил заместитель гендиректора Дома моды Расул Ахмедов. Вячеслав Зайцев заявил, что со стороны Ахмедова в его адрес поступают угрозы и оказывается психологическое давление. СК проводит проверку в связи с заявлением модельера об угрозах и продаже частей Дома моды.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

СК начал проверку по заявлению Вячеслава Зайцева об угрозах и аферах с Домом моды

сегодня в 08:39

Песков не усматривает мотива мести в обысках у руководителей "Проекта"

сегодня в 10:25

Звезда "Комы" и "Полицейского с Рублёвки": Известный актёр Ростислав Гулбис неожиданно скончался в 32 года

сегодня в 13:19

"Всему голова — это ковид": Песков назвал главную тему вопросов для прямой линии с Путиным

сегодня в 18:28

"Спартак" проиграл в первом матче под руководством Витории

сегодня в 18:23

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1