В этом году главной темой вопросов на предстоящую прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным является коронавирус, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 24".

"Вопросов много, традиционно много. Они поступают по самым разным каналам. <…> Набор тем, в принципе, от года к году меняется, установить какую-то тенденцию сложно. В этом году, конечно, всему голова — это ковид", — сказал представитель Кремля.

По его словам, в общей сложности на имя президента поступило 714 640 обращений. Чаще всего россияне задают главе государства вопросы по поводу вакцинации, соцвыплат и аварийного жилья. При этом по 53 тысячам обращений уже были приняты решения.