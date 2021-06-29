"Всему голова — это ковид": Песков назвал главную тему вопросов для прямой линии с Путиным
Глава государства в этом году пообщается с гражданами 30 июня. Мероприятие пройдёт без аудитории в студии.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
В этом году главной темой вопросов на предстоящую прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным является коронавирус, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 24".
"Вопросов много, традиционно много. Они поступают по самым разным каналам. <…> Набор тем, в принципе, от года к году меняется, установить какую-то тенденцию сложно. В этом году, конечно, всему голова — это ковид", — сказал представитель Кремля.
По его словам, в общей сложности на имя президента поступило 714 640 обращений. Чаще всего россияне задают главе государства вопросы по поводу вакцинации, соцвыплат и аварийного жилья. При этом по 53 тысячам обращений уже были приняты решения.
Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным состоится 30 июня, а общение главы государства с россиянами начнётся в 12:00. Уже опубликована часть списка вопросов, но обращения россиян будут приниматься вплоть до окончания программы. Российский лидер во время мероприятия будет иметь непосредственный доступ к массиву вопросов. Подробная информация о прямой линии доступна на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).
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