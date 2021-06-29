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"Спартак" проиграл в первом матче под руководством Витории

Уже этим летом красно-белым предстоит побороться за выход в групповой этап Лиги чемпионов.

29 июня, 18:23
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Московский "Спартак" уступил в первом матче под руководством нового главного тренера — португальца Руя Витории.

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На сборе в Австрии красно-белые встречались с азербайджанским "Нефтчи", который одержал победу со счётом 2:1. На голы Алескерова и Суареса "Спартак" ответил мячом Михаила Игнатова.

Добавим, что следующий матч "Спартак" проведёт против словенского клуба "Браво" 2 июля. Кроме того, этим летом красно-белым предстоит выступать в квалификации Лиги чемпионов за право сыграть на групповом этапе.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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