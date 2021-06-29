"Спартак" проиграл в первом матче под руководством Витории

Федуна ввели в заблуждение перед подписанием допсоглашения с бывшим гендиректором "Спартака"

На сборе в Австрии красно-белые встречались с азербайджанским "Нефтчи", который одержал победу со счётом 2:1. На голы Алескерова и Суареса "Спартак" ответил мячом Михаила Игнатова.

Добавим, что следующий матч "Спартак" проведёт против словенского клуба "Браво" 2 июля. Кроме того, этим летом красно-белым предстоит выступать в квалификации Лиги чемпионов за право сыграть на групповом этапе.