"Спартак" проиграл в первом матче под руководством Витории
Уже этим летом красно-белым предстоит побороться за выход в групповой этап Лиги чемпионов.
Фото © ФК "Спартак"
Московский "Спартак" уступил в первом матче под руководством нового главного тренера — португальца Руя Витории.
На сборе в Австрии красно-белые встречались с азербайджанским "Нефтчи", который одержал победу со счётом 2:1. На голы Алескерова и Суареса "Спартак" ответил мячом Михаила Игнатова.
Добавим, что следующий матч "Спартак" проведёт против словенского клуба "Браво" 2 июля. Кроме того, этим летом красно-белым предстоит выступать в квалификации Лиги чемпионов за право сыграть на групповом этапе.
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