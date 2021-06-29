Песков: Путин готов сделать всё для защиты России

Президент РФ Владимир Путин готов принять любые меры для защиты России, однако о плохих сценариях лучше даже не говорить. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая в свете инцидента с британским эсминцем у берегов Крыма на вопрос, готов ли глава государства отдать приказ стрелять по кораблям НАТО.

"Давайте не будем даже говорить о таких сценариях", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24", пояснив, что "иногда слова материализуются, не дай бог, поэтому даже ни думать, ни говорить об этом не надо".

При этом пресс-секретарь лидера РФ заметил, что Путин всегда готов сделать всё, чтобы защитить Россию.