Песков: Путин готов сделать всё для защиты России
Однако в Кремле подчеркнули, что не хотят даже обсуждать сценарии возможного удара по кораблям НАТО.
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Президент РФ Владимир Путин готов принять любые меры для защиты России, однако о плохих сценариях лучше даже не говорить. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая в свете инцидента с британским эсминцем у берегов Крыма на вопрос, готов ли глава государства отдать приказ стрелять по кораблям НАТО.
"Давайте не будем даже говорить о таких сценариях", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24", пояснив, что "иногда слова материализуются, не дай бог, поэтому даже ни думать, ни говорить об этом не надо".
При этом пресс-секретарь лидера РФ заметил, что Путин всегда готов сделать всё, чтобы защитить Россию.
"Но всегда нужно знать, мне кажется, одно всем нам, россиянам: наш президент всегда готов сделать всё для защиты нашей страны, если это потребуется", — резюмировал представитель Кремля.
Напомним, на прошлой неделе после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.
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