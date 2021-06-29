Песков заявил, что кремлёвских чиновников не наказывают за отказ делать прививку от ковида
Он напомнил, что в России нет обязательной вакцинации, но многие делают прививку сознательно.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселев
Чиновников администрации главы государства, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса, не наказывают. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью каналу "Россия 24".
"У нас обязательной вакцинации нет, но многие проявляют сознательность и вакцинируются, но многие, к сожалению, переболели", — напомнил представитель Кремля.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на предложения бизнеса и профсоюзов о всеобщей обязательной вакцинации. Представитель Кремля напомнил, что в масштабах страны такого решения не принято, но в некоторых регионах работникам ряда отраслей предписано привиться от ковида.
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