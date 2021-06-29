Песков заявил, что кремлёвских чиновников не наказывают за отказ делать прививку от ковида

Чиновников администрации главы государства, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса, не наказывают. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью каналу "Россия 24".

"У нас обязательной вакцинации нет, но многие проявляют сознательность и вакцинируются, но многие, к сожалению, переболели", — напомнил представитель Кремля.