Минобороны показало видео с голландским фрегатом и российскими истребителями в Чёрном море

В Минобороны раскрыли подробности инцидента с нидерландским кораблём в Чёрном море. Видео © Минобороны России

Фрегат Evertsen ВМС Нидерландов двигался в сторону Керченского пролива, для предупреждения нарушения границы России в воздух поднимались истребители и бомбардировщики РФ. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

"24 июня 2021 года средствами объективного контроля Черноморского флота за действиями кораблей НАТО в Чёрном море было установлено, что находившийся в нейтральных водах фрегат Evertsen ВМС Нидерландов изменил курс следования и начал движение в направлении Керченского пролива", — отметили в ведомстве.

Там пояснили, что для предупреждения нарушения границы территориальных вод РФ в воздух из состава дежурных сил были подняты истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, которые совершили на безопасном расстоянии пролёты вблизи корабля ВМС Нидерландов.