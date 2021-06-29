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Минобороны показало видео с голландским фрегатом и российскими истребителями в Чёрном море

В военном ведомстве отметили, что в воздух были подняты российские Су-30 и бомбардировщики Су-24.

29 июня, 18:49

В Минобороны раскрыли подробности инцидента с нидерландским кораблём в Чёрном море. Видео © Минобороны России

Фрегат Evertsen ВМС Нидерландов двигался в сторону Керченского пролива, для предупреждения нарушения границы России в воздух поднимались истребители и бомбардировщики РФ. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

"24 июня 2021 года средствами объективного контроля Черноморского флота за действиями кораблей НАТО в Чёрном море было установлено, что находившийся в нейтральных водах фрегат Evertsen ВМС Нидерландов изменил курс следования и начал движение в направлении Керченского пролива", — отметили в ведомстве.

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Там пояснили, что для предупреждения нарушения границы территориальных вод РФ в воздух из состава дежурных сил были подняты истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, которые совершили на безопасном расстоянии пролёты вблизи корабля ВМС Нидерландов.

При этом в Минобороны заметили, что после пролётов российских самолётов нидерландский корабль сразу изменил курс от границы РФ и продолжил следование по прежнему маршруту. Российские истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24 действовали в строгом соответствии с международными правилами, подчеркнули в ведомстве. После этого экипажи самолётов РФ вернулись на аэродромы базирования.

Напомним, на прошлой неделе после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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