В Кремле заявили, что Путин де-факто никогда не был на удалёнке
По словам Дмитрия Пескова, глава государства находится всегда в гуще событий.
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Формат работы президента России Владимира Путина в период пандемии коронавируса нельзя назвать удалённым, поскольку глава государства всегда находится в гуще событий. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, хотел бы Путин вернуться с удалёнки.
"Владимир Путин де-факто никогда не был на удалёнке", — сказал Песков, подчеркнув, что многочисленные видеоконференции главы государства и правительства нельзя назвать удалённым форматом работы.
Он также добавил, что всё руководство России во главе с Путиным находится постоянно в гуще событий.
"И сами кризисные условия, вызовы, которые стоят перед страной, обязывают к 24-часовой напряжённой работе. Удалёнкой это никак не назовёшь, поверьте", — резюмировал Песков.
Ранее Песков заявил, что в этом году главной темой вопросов на предстоящую прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным является коронавирус.
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