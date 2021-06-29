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В Кремле заявили, что Путин де-факто никогда не был на удалёнке

По словам Дмитрия Пескова, глава государства находится всегда в гуще событий.

29 июня, 18:53
<p>Фото © Kremlin</p>

Фото © Kremlin

Формат работы президента России Владимира Путина в период пандемии коронавируса нельзя назвать удалённым, поскольку глава государства всегда находится в гуще событий. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, хотел бы Путин вернуться с удалёнки.

"Владимир Путин де-факто никогда не был на удалёнке", — сказал Песков, подчеркнув, что многочисленные видеоконференции главы государства и правительства нельзя назвать удалённым форматом работы.

Песков: Руководство страны делает всё возможное, чтобы снизить влияние мирового кризиса на Россию

Песков: Руководство страны делает всё возможное, чтобы снизить влияние мирового кризиса на Россию

Он также добавил, что всё руководство России во главе с Путиным находится постоянно в гуще событий.

"И сами кризисные условия, вызовы, которые стоят перед страной, обязывают к 24-часовой напряжённой работе. Удалёнкой это никак не назовёшь, поверьте", — резюмировал Песков.

Ранее Песков заявил, что в этом году главной темой вопросов на предстоящую прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным является коронавирус.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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