Песков объяснил, почему меры против ФБК не являются репрессиями
По словам представителя Кремля, уважающее себя государство должно бороться как с такими организациями, так и с теми, "кто симпатизирует и помогает".
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что меры против ФБК* не являются репрессиями, поскольку речь идёт об экстремистской организации. Свою точку зрения он озвучил в эфире телеканала "Россия 24".
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"Нет, это абсолютно не репрессии. Экстремистские организации должны так и называться — экстремистскими организациями", — сказал Песков.
Рассуждать о причинах этого решения представитель Кремля не стал, сославшись на решение суда. Однако, на его взгляд, организация, которая призывала людей к нарушению закона и к участию в несанкционированных акциях, а также "к беспределу, который мы с вами видели воочию", является никакой иной, как экстремистской.
Песков добавил, что уважающее себя государство должно бороться как с такими организациями, так и с теми, "кто симпатизирует и помогает экстремистам".
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Напомним, 16 апреля Прокуратура Москвы подала иски о признании экстремистскими трёх связанных с Навальным организаций. В надзорном ведомстве заявили, что они занимаются "формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации" в стране.
26 апреля в связи с поданным иском Прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального, а на следующий день Мосгорсуд ограничил деятельность самого ФБК. А 9 июня Московский городской суд удовлетворил иск столичной прокуратуры и ликвидировал ФБК, признав организацию экстремистской.
* Экстремистская организация, запрещённая в России, выполнявшая функции иностранного агента.
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