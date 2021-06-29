Песков объяснил, почему меры против ФБК не являются репрессиями

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что меры против ФБК* не являются репрессиями, поскольку речь идёт об экстремистской организации. Свою точку зрения он озвучил в эфире телеканала "Россия 24".

"Нет, это абсолютно не репрессии. Экстремистские организации должны так и называться — экстремистскими организациями", — сказал Песков.

Рассуждать о причинах этого решения представитель Кремля не стал, сославшись на решение суда. Однако, на его взгляд, организация, которая призывала людей к нарушению закона и к участию в несанкционированных акциях, а также "к беспределу, который мы с вами видели воочию", является никакой иной, как экстремистской.

Песков добавил, что уважающее себя государство должно бороться как с такими организациями, так и с теми, "кто симпатизирует и помогает экстремистам".

Напомним, 16 апреля Прокуратура Москвы подала иски о признании экстремистскими трёх связанных с Навальным организаций. В надзорном ведомстве заявили, что они занимаются "формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации" в стране.