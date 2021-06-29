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"Ни в одной стране не сработала": Песков заявил о бесполезности "веерной раздачи денег" в пандемию

Как отметил представитель Кремля, благодаря выверенным антиковидным мерам стране "удалось пройти между Сциллой и Харибдой".

29 июня, 19:05
<p>Дмитрий Песков. Фото © Агентство "Москва" / Иванко Игорь</p>

Дмитрий Песков. Фото © Агентство "Москва" / Иванко Игорь

Адресная помощь в период пандемии в России показала свою эффективность, в то время как веерная раздача денег не оправдала себя ни в одной стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 24".

"Веерная помощь ни в одной стране мира не сработала", — констатировал представитель Кремля и пояснил, что такие решения "имеют последствия в виде инфляции".

По его мнению, раздача денег — это чистый популизм, оказание адресной помощи бизнесу и малоимущим слоям доказало свою эффективность в случае России. Песков отметил, что благодаря выверенным антиковидным мерам стране "удалось пройти, как говорит наш президент, между Сциллой и Харибдой".

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у России в 2021 году будет профицитный бюджет. Сейчас он составляет 146 миллиардов долларов, уточнил глава государства. Также Лайф сообщал, что Минэкономразвития изменило прогноз по инфляции и росту ВВП в России на текущий год. По данным ведомства, первый показатель может составить 4,3%, второй — 2,9%.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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