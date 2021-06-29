Украинский генерал не исключил проход кораблей Украины и НАТО в районе Крыма
По его мнению, Киев и члены альянса могут выбрать "краткий маршрут из Одессы в Батуми через мыс Фиолент".
Кадр из видео Минобороны РФ
Корабли Украины и НАТО могут совершить проход в водах Крыма вслед за британским эсминцем Defender. Такое мнение выразил экс-замначальника Генштаба вооружённых сил Незалежной Игорь Романенко, передаёт УНИАН.
Стоит отметить, что он утвердительно ответил на вопрос, могут ли Киев и его союзники из Североатлантического альянса выбрать "краткий маршрут из Одессы в Батуми через мыс Фиолент". Романенко добавил, что нарушение британским эсминцем морской границы РФ вблизи Крыма можно трактовать как "протест".
"Это правильно, россияне понимают только силу", — сказал Романенко.
Напомним, на прошлой неделе после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.
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