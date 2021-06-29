Украинский генерал не исключил проход кораблей Украины и НАТО в районе Крыма

Корабли Украины и НАТО могут совершить проход в водах Крыма вслед за британским эсминцем Defender. Такое мнение выразил экс-замначальника Генштаба вооружённых сил Незалежной Игорь Романенко, передаёт УНИАН.

Стоит отметить, что он утвердительно ответил на вопрос, могут ли Киев и его союзники из Североатлантического альянса выбрать "краткий маршрут из Одессы в Батуми через мыс Фиолент". Романенко добавил, что нарушение британским эсминцем морской границы РФ вблизи Крыма можно трактовать как "протест".