Антипрививочники объявили войну рестораторам Москвы за отказ пускать их без QR-кодов
Противники вакцинации отказываются ходить в любимые заведения, чтобы сильнее насолить бизнесу.
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Московские рестораны, которые вынуждены пускать посетителей только по QR-кодам, стали объектом травли со стороны антипрививочников. Они призывают бойкотировать заведения даже после отмены ограничительных мер.
Самые ярые баталии развернулись, как это часто бывает, в соцсетях. Пользователи атакуют страницы ресторанов, желая им разорения. Люди упорно не хотят верить в то, что такие меры приходится принимать из-за рекордного роста заболеваемости в столице. В комментариях к публикациям, в которых заведения объясняли новый порядок посещения, некоторые пишут, что якобы "из-за таких, как вы, скоро никуда пускать не будут без этих кодов".
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров признал, что ситуация в ресторанном бизнесе складывается непростая. Антипрививочники развернули в Сети настоящую войну против них, но пускать людей без QR-кодов заведения просто не могут.
"Придёт проверяющий, выпишет штраф, а дальше все вопросы решаются в суде. Просто у некоторых есть такая возможность, а у кого-то нет. К тому же есть закрытие на срок до 90 дней — вас закроют, и идите в суд решать. А это катастрофа", — сказал Бухаров в беседе с телеканалом "360".
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Напомним, с 28 июня все рестораны Москвы перешли на бесковидный режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.
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