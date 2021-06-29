"Семимильные темпы": Песков рассказал о решении в России проблемы бараков
Пресс-секретарь главы государства отметил, что "всегда хотелось бы, чтобы это происходило быстрее", но всё зависит от экономики.
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Россия, как и любая другая страна, не может в одночасье решить проблему бараков и аварийного жилья, однако движется в этом направлении семимильными шагами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему в стране с объёмом резервов в полтриллиона долларов до сих пор есть такие проблемы.
"За полтриллиона долларов вы вопрос бараков и [аварийного] жилья не решите, это стоит гораздо дороже", — сказал представитель Кремля в эфире телеканала "Россия 24".
Песков добавил, что нельзя не видеть тех "семимильных темпов", с которыми РФ решает проблему бараков. Пресс-секретарь главы государства отметил, что "всегда хотелось бы, чтобы это происходило быстрее", но всё зависит от экономики.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о возможности проведения реновации по всей России. Он напомнил, что в прошлом году был принят закон о комплексном развитии территорий, который включил под это новые механизмы.
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