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"Семимильные темпы": Песков рассказал о решении в России проблемы бараков

Пресс-секретарь главы государства отметил, что "всегда хотелось бы, чтобы это происходило быстрее", но всё зависит от экономики.

29 июня, 19:57
<p>Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/trips/65770/photos/65832" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Россия, как и любая другая страна, не может в одночасье решить проблему бараков и аварийного жилья, однако движется в этом направлении семимильными шагами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему в стране с объёмом резервов в полтриллиона долларов до сих пор есть такие проблемы.

"За полтриллиона долларов вы вопрос бараков и [аварийного] жилья не решите, это стоит гораздо дороже", — сказал представитель Кремля в эфире телеканала "Россия 24".

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Песков добавил, что нельзя не видеть тех "семимильных темпов", с которыми РФ решает проблему бараков. Пресс-секретарь главы государства отметил, что "всегда хотелось бы, чтобы это происходило быстрее", но всё зависит от экономики.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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