Россия, как и любая другая страна, не может в одночасье решить проблему бараков и аварийного жилья, однако движется в этом направлении семимильными шагами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему в стране с объёмом резервов в полтриллиона долларов до сих пор есть такие проблемы.

"За полтриллиона долларов вы вопрос бараков и [аварийного] жилья не решите, это стоит гораздо дороже", — сказал представитель Кремля в эфире телеканала "Россия 24".

Песков добавил, что нельзя не видеть тех "семимильных темпов", с которыми РФ решает проблему бараков. Пресс-секретарь главы государства отметил, что "всегда хотелось бы, чтобы это происходило быстрее", но всё зависит от экономики.