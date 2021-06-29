Имитационные атаки нидерландского военного корабля Evertsen российскими истребителями к юго-востоку от Крыма в прошлый четверг были предупреждением после инцидента с британским кораблём Defender. Об этом заявил международный арбитр ООН по морскому праву, доктор юридических наук, член российской Ассоциации международного права Владимир Котляр, сообщает РИА "Новости".

По словам Котляра, действия России были законными, так как "это территориальные воды — зона суверенитета РФ". Такие меры явились предупреждением после инцидента с британским кораблём Defender.

"Если кто-то не обращает внимания, пытается туда полезть, они крепко получат. Если дали дойти до конца живым кораблю Defender, то только потому, что это был первый случай, не хотели сразу применять силу", — объяснил Котляр.

Эксперт добавил, что Россия может действовать более решительно в случае, если подобные инциденты будут повторяться, что послужит очередным поводом для критики России со стороны государств – членов НАТО.