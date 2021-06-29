Песков — об отношениях с США после саммита в Женеве: О разрядке пока говорить рано
Представитель Кремля сравнил отношения между Москвой и Вашингтоном с запущенной болезнью.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Отношения между Россией и США не изменились после встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, за две недели в российско-американских отношениях измениться ничего и не может, для разрядки необходимо несколько месяцев.
"Знаете, [это] как запущенная болезнь: вы начинаете принимать лекарства, а эффект наступает только через несколько дней. Вот так же и здесь. Нужно ждать какое-то количество месяцев до того, как мы почувствуем какую-то не только разрядку, но хотя бы скромную тенденцию к появлению конструктивизма в наших двусторонних отношениях", — отметил представитель Кремля в эфире телеканала "Россия 24".
Песков добавил, что отношения Москвы и Вашингтона волнуют россиян, они задают вопросы по этой теме к прямой линии с главой государства, которая состоится 30 июня. Однако внутренние дела интересуют граждан РФ всё же меньше.
"Сейчас россияне всё-таки заботятся о своих проблемах, что, наверное, объяснимо в такой посткризисный год", — заключил пресс-секретарь президента.
Напомним, переговоры Путина и Байдена прошли в Женеве 16 июня. Это была первая их очная встреча в качестве глав государств. В совместном заявлении лидеры двух стран подчеркнули, что намерены запустить диалог по стратегической стабильности и начать консультации по кибербезопасности, контролю над вооружениями и обмену заключёнными. Кроме того, Путин и Байден договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон.
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