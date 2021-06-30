В США трансгендер впервые победил на конкурсе красоты

Всего в конкурсе участвовало 22 девушки, Энрикес была среди них единственным трансгендером. Модель назвала свой успех общей победой и заявила, что "вошла в историю". Теперь она сможет бороться за победу в конкурсе "Мисс США", который состоится в конце ноября.