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В США трансгендер впервые победил на конкурсе красоты

Каталуна Энрикес стала лучшей среди 22 девушек и теперь сможет побороться за титул "Мисс США".

29 июня, 21:02

В США трансгендер впервые победил на конкурсе красоты. Видео © Instagram / Kataluna Enriquez

Победительницей конкурса красоты "Мисс Невада" признали 27-летнюю женщину-трансгендера Каталуну Энрикес. Мероприятие проходило в отеле-казино в Лас-Вегасе, пишет Daily Mail.

Всего в конкурсе участвовало 22 девушки, Энрикес была среди них единственным трансгендером. Модель назвала свой успех общей победой и заявила, что "вошла в историю". Теперь она сможет бороться за победу в конкурсе "Мисс США", который состоится в конце ноября.

Фото © Instagram / Kataluna Enriquez

Фото © Instagram / Kataluna Enriquez

Энрикес родилась мальчиком на Филиппинах и в 10-летнем возрасте переехала в США с родителями. С 2016 года она работает моделью.

Фото © Instagram / Kataluna Enriquez

Фото © Instagram / Kataluna Enriquez

Ранее в состав сборной Новой Зеландии на Олимпиаду вошла спортсменка-трансгендер.

Женщина-трансгендер стала помощником главы Минздрава США

Женщина-трансгендер стала помощником главы Минздрава США

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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