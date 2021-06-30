В США трансгендер впервые победил на конкурсе красоты
Каталуна Энрикес стала лучшей среди 22 девушек и теперь сможет побороться за титул "Мисс США".
В США трансгендер впервые победил на конкурсе красоты. Видео © Instagram / Kataluna Enriquez
Победительницей конкурса красоты "Мисс Невада" признали 27-летнюю женщину-трансгендера Каталуну Энрикес. Мероприятие проходило в отеле-казино в Лас-Вегасе, пишет Daily Mail.
Всего в конкурсе участвовало 22 девушки, Энрикес была среди них единственным трансгендером. Модель назвала свой успех общей победой и заявила, что "вошла в историю". Теперь она сможет бороться за победу в конкурсе "Мисс США", который состоится в конце ноября.
Энрикес родилась мальчиком на Филиппинах и в 10-летнем возрасте переехала в США с родителями. С 2016 года она работает моделью.
WOW-news
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