В фан-зоне Евро-2020 в Петербурге фанаты с криками отпраздновали победу Украины над Швецией
В 1/8 финала турнира украинцы обыграли шведов со счётом 2:1. Решающий мяч был забит в самой концовке встречи.
В фан-зоне Евро-2020 в Санкт-Петербурге болельщики крайне бурно отреагировали на победу сборной Украины в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу против Швеции. Видео с места событий появилось в распоряжении Лайфа.
На кадрах видно, как фанаты обрадовались после того, как украинцы забили решающий мяч в концовке дополнительного времени. Ликование продолжилось и после того, как раздался финальный свисток. Собравшиеся кричали, аплодировали и скандировали: "Украина". При этом некоторые из болельщиков пришли поддержать Незалежную в национальной украинской символике и с флагами.
А вот во Львове ранее болели против сборной России. Так, организаторы фан-зоны в украинском городе пообещали пиво за каждый гол Бельгии в ворота россиян и бесплатную сауну тем, кто поддержит команду Финляндии.
Напомним, сборная Украины впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу, обыграв Швецию со счётом 2:1. Решающий мяч удалось забить за две минуты до конца второго дополнительного тайма. Автором этого гола стал нападающий Артём Довбик.
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