В фан-зоне Евро-2020 в Петербурге фанаты с криками отпраздновали победу Украины над Швецией

В фан-зоне Евро-2020 в Петербурге болельщики с криками и аплодисментами отпраздновали победу Украины. Видеозапись с места событий в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

В фан-зоне Евро-2020 в Санкт-Петербурге болельщики крайне бурно отреагировали на победу сборной Украины в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу против Швеции. Видео с места событий появилось в распоряжении Лайфа.

На кадрах видно, как фанаты обрадовались после того, как украинцы забили решающий мяч в концовке дополнительного времени. Ликование продолжилось и после того, как раздался финальный свисток. Собравшиеся кричали, аплодировали и скандировали: "Украина". При этом некоторые из болельщиков пришли поддержать Незалежную в национальной украинской символике и с флагами.