"Безумная заруба": Зеленский поздравил сборную Украины с выходом в четвертьфинал Евро-2020 и помечтал о победе в финале
В 1/4 финала украинцы сыграют против англичан в Риме. В случае успеха их следующим соперником станет победитель пары Чехия – Дания.
Фото © Instagram / zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил национальную сборную по футболу с выходом в четвертьфинал Евро-2020. Лидер Незалежной написал восторженный пост на своей странице в "Инстаграме".
"Я знал, что сегодня и от себя лично, и от всей Украины напишу именно эти слова, независимо от результата: мы болели за вас всей душой! Мы благодарим вас от всего сердца! Мы гордимся вами всей страной! Но какое же большое счастье написать это именно после победы. И получить возможность написать это ещё раз. После 1/4 или после 1/2. А может, и после финала Евро", — отметил лидер Незалежной.
По словам Зеленского, "сегодня не было вас и нас, а были мы". Он добавил, что сегодня была команда, которая насчитывает более 40 миллионов человек. В "Твиттере" Зеленский назвал матч "безумной зарубой с феерической развязкой" и пожелал выздоровления нападающему Артёму Беседину, получившему травму.
Ранее украинский лидер поздравлял национальную сборную по футболу с выходом в плей-офф Евро-2020. Тогда Зеленский отмечал, что футбольная фортуна вернула украинцам долг за те разы, когда она была к ним несправедлива.
Напомним, сборная Украины впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу, обыграв Швецию со счётом 2:1. Решающий мяч удалось забить за две минуты до конца второго дополнительного тайма. Автором этого гола стал нападающий Артём Довбик. Лучшим игроком матча был признан украинский футболист Александр Зинченко, который также отличился в этой игре.
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