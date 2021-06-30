Президент Украины Владимир Зеленский поздравил национальную сборную по футболу с выходом в четвертьфинал Евро-2020. Лидер Незалежной написал восторженный пост на своей странице в "Инстаграме".

"Я знал, что сегодня и от себя лично, и от всей Украины напишу именно эти слова, независимо от результата: мы болели за вас всей душой! Мы благодарим вас от всего сердца! Мы гордимся вами всей страной! Но какое же большое счастье написать это именно после победы. И получить возможность написать это ещё раз. После 1/4 или после 1/2. А может, и после финала Евро", — отметил лидер Незалежной.

По словам Зеленского, "сегодня не было вас и нас, а были мы". Он добавил, что сегодня была команда, которая насчитывает более 40 миллионов человек. В "Твиттере" Зеленский назвал матч "безумной зарубой с феерической развязкой" и пожелал выздоровления нападающему Артёму Беседину, получившему травму.