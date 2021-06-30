Роскосмос впервые опубликовал переговоры экипажа космического корабля "Союз-11", погибшего 30 июня 1971 года при возвращении с орбитальной станции "Салют" на Землю. Запись доступна на сайте госкорпорации.























Материалы включают в себя переговоры космонавтов Георгия Добровольского (позывной "Янтарь-1"), Владислава Волкова ("Янтарь-2") и Виктора Пацаева ("Янтарь-3") до старта с космодрома Байконур и перед посадкой, закончившейся трагедией. В частности, космонавты закрывают люки, докладывают обстановку, сверяют время, а специалисты измерительного пункта докладывают о состоянии здоровья экипажа.

"Прошло разделение, прошло разделение... Визуально наблюдаем расхождение. Станция пошла слева от нас, с разворотом", - говорит Волков.

"Посадка будет происходить за 10 минут до восхода Солнца", - передаёт "Заря" (позывной ЦУП). "Мы увидели Землю, увидели!", — "Янтарь-2". "Хорошо, не торопись", - отвечает "Заря"

Задачей экипажа "Союза-11" являлась состыковка с первой в мире орбитальной станцией "Салют-1", затем космонавты должны были расконсервировать её и провести ряд научных экспериментов. Экипаж успешно справился со всеми этапами полёта. Однако во время возвращения на Землю на высоте около 100 км из-за конструктивного недостатка космический корабль разгерметизировался.

"Несколько секунд, прежде чем потерять сознание, космонавты пытались устранить поломку. Через несколько секунд давление внутри космического корабля упало, и космонавты погибли", — отмечается на сайте Роскосмоса.