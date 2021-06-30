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"Мы увидели Землю, увидели": Роскосмос рассекретил переговоры погибшего экипажа корабля "Союз-11"

Корабль "Союз-11" с Добровольским, Волковым и Пацаевым был запущен ракетой-носителем с Байконура 6 июня 1971 года. При возвращении корабля на Землю 30 июня произошла разгерметизация спускаемого аппарата и космонавты погибли.

29 июня, 23:03
<p>Фото © <a href="https://www.roscosmos.ru/31518/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роскосмос</a></p>

Фото © Роскосмос

Роскосмос впервые опубликовал переговоры экипажа космического корабля "Союз-11", погибшего 30 июня 1971 года при возвращении с орбитальной станции "Салют" на Землю. Запись доступна на сайте госкорпорации.

  • Фото © Роскосмос
    Фото © Роскосмос
  • Фото © Роскосмос
    Фото © Роскосмос
  • Фото © Роскосмос
    Фото © Роскосмос
  • Фото © Роскосмос
    Фото © Роскосмос
  • Фото © Роскосмос
    Фото © Роскосмос
  • Фото © Роскосмос
    Фото © Роскосмос
  • Фото © Роскосмос
    Фото © Роскосмос
  • Фото © Роскосмос
    Фото © Роскосмос
  • Фото © Роскосмос
    Фото © Роскосмос
  • Фото © Роскосмос
    Фото © Роскосмос
  • Фото © Роскосмос
    Фото © Роскосмос

Фото © Роскосмос

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Материалы включают в себя переговоры космонавтов Георгия Добровольского (позывной "Янтарь-1"), Владислава Волкова ("Янтарь-2") и Виктора Пацаева ("Янтарь-3") до старта с космодрома Байконур и перед посадкой, закончившейся трагедией. В частности, космонавты закрывают люки, докладывают обстановку, сверяют время, а специалисты измерительного пункта докладывают о состоянии здоровья экипажа.

"Союз-11". Самая крупная катастрофа в истории советской космонавтики

"Союз-11". Самая крупная катастрофа в истории советской космонавтики

"Прошло разделение, прошло разделение... Визуально наблюдаем расхождение. Станция пошла слева от нас, с разворотом", - говорит Волков.

"Посадка будет происходить за 10 минут до восхода Солнца", - передаёт "Заря" (позывной ЦУП). "Мы увидели Землю, увидели!", "Янтарь-2". "Хорошо, не торопись", - отвечает "Заря"

Катастрофа "Союза". Что случилось?

Катастрофа "Союза". Что случилось?

Задачей экипажа "Союза-11" являлась состыковка с первой в мире орбитальной станцией "Салют-1", затем космонавты должны были расконсервировать её и провести ряд научных экспериментов. Экипаж успешно справился со всеми этапами полёта. Однако во время возвращения на Землю на высоте около 100 км из-за конструктивного недостатка космический корабль разгерметизировался.

"Несколько секунд, прежде чем потерять сознание, космонавты пытались устранить поломку. Через несколько секунд давление внутри космического корабля упало, и космонавты погибли", — отмечается на сайте Роскосмоса.

Рогозин заявил о возможном переносе запуска лунной программы на 2022 год

Рогозин заявил о возможном переносе запуска лунной программы на 2022 год

После трагедии программу космических полётов остановили почти на два года, а космический корабль "Союз" доработали. Также были приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности экипажей, а именно, введено условие обязательного использования скафандров.

Ранее в России был установлен рекорд по числу космических пусков без аварий. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объяснил, как этого удалось добиться.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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