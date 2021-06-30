"Никакие средства не помогают": Инфекционист рассказала о необъяснимом смертельном свойстве коронавируса
По словам Оксаны Станевич, невозможно предугадать, как именно будет развиваться болезнь. Именно поэтому очень важно вакцинироваться.
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Врач-инфекционист Первого Санкт-Петербургского медуниверситета им. Павлова Оксана Станевич рассказала о необъяснимом смертельном свойстве коронавируса. По её словам, у пациентов имеются некие генетические предрасположенности к различным формам течения инфекции, включая тяжёлую.
"У пациентов любых возрастов может быть и лёгкая форма ковида, и острое течение, которое мы называем фульминантным, когда человек неконтролируемо сгорает. И никакие средства, никакие терапевтические подходы к лечению не оказывают на них никакого влияния", — приводит слова медика "Лента.ру".
При этом предугадать, как будет развиваться болезнь, нельзя, отметила Станевич. Поэтому очень важно вакцинироваться от CoViD-19, чтобы не заразиться и "не играть в русскую рулетку", заключила специалист.
Ранее учёные из Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили, что коронавирус нашёл способ заражать людей по-новому. По мнению специалистов, SARS-CoV-2 находится под "селективным давлением", заставляющим его искать новые способы попадания в клетки, минуя стандартную схему с использованием рецептора ACE2. Учёные назвали эту тенденцию пугающей.
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