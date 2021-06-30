Прививочный хит: Почему все охотятся за вакциной "КовиВак" Одна из российских вакцин от COVID-19 - препарат "КовиВак", созданный центром им. М.П. Чумакова - оказалась настолько популярной, что уже стала дефицитом. Лайф разбирался, насколько оправдан ажиотаж вокруг этой вакцины. 29 июня, 21:40 Фото © Getty Images/VLADIMIR SIMICEK/AFP

Добровольно-принудительная вакцинация в России начала приносить результат. За месяц количество вакцинированных в России возросло более, чем на 25%, и, согласно статистике, сейчас более 22 млн граждан (15,2% населения), — привито хотя бы одним компонентом вакцины. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ежедневно на прививку в столице записываются 87 тыс. человек.

Во время прививочной кампании неожиданно выяснилось, что не всем гражданам доступна вакцина на выбор.

Фото © Агентство "Москва"

Сейчас в России для массовой вакцинации против COVID-19 доступно четыре препарата: "Спутник V" и "Спутник Лайт", разработанные центром имени Н.Ф. Гамалеи; "ЭпиВакКорона" — разработка центра вирусологии „Вектор“, а также "КовиВак", производства центра исследований им. М. П. Чумакова.

Однако в реальности выясняется, что во многих регионах запасы вакцины "КовиВак" уже закончились.

Первым о временном дефиците данного препарата еще на прошлой неделе объявил официальный сайт Мэра Москвы, и вслед за ним и в других регионах РФ появились похожие сообщения. А портал здравоохранения Санкт-Петербурга в ежедневном режиме обновляет список тех учреждений, где привиться "КовиВаком" всё ещё можно.

В самом Центре имени Чумакова заявляют, что выпуск вакцины продолжается в плановых объёмах, и в ближайшие месяцы он даже увеличится. Но тем не менее, в соцсетях многие россияне негодуют по поводу того, что их запись на вакцинацию препаратом "КовиВак" переносится минимум на месяц, а то и более.

Фото © Агентство "Москва"

— Работодатель обязал меня вакцинироваться, и я записалась на прививку именно препаратом от центра имени Чумакова, а теперь выясняется, что его в наличии нет, — рассказывает менеджер одного из крупных московских ресторанов. — Конечно, чтобы не потерять работу, я вынуждена буду привиться другой вакциной, хотя по отзывам в Интернете я так поняла, что именно "КовиВак" является самым “мягким”, поэтому его и выбирала.

Действительно, многие из тех, кто решил вакцинироваться недавно, черпают для себя информацию о препаратах, применяемых для прививки от СOVID-19, из Сети. Не имея специальных знаний, люди делают свой выбор в пользу той вакцины, о которой есть положительные отзывы. Но такая оценка вряд ли претендует на объективность. Об этом говорит врач общей практики Рихард Бакаев.

— Утверждать, насколько вводимый при вакцинации препарат может быть “мягким”, ни один медицинский работник, скорее всего, не возьмется. Поскольку в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей один и тот же препарат может по-разному ощущаться разными людьми, — пояснил Бакаев.

Что такое "КовиВак"

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Главным отличием данной вакцины от "Спутников" и "ЭпиВакКороны" стала технология. В основе "КовиВак" используется специально обработанный коронавирус SARS-CoV-2, который лишился своих инфекционных свойств, но при этом — сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. На слэнге специалистов это так называемая вакцина с “убитым” вирусом. Один из разработчиков данного препарата — заведующий отделом общей вирусологии Центра им. Чумакова Георгий Игнатьев пояснил, что эта вакцина медленней, чем остальные российские аналоги, вырабатывает иммунитет, но в большинстве случаев он может сохраниться дольше.

Такая же платформа (принцип действия), как у "КовиВака", используется в двух китайских вакцинах от компаний Sinovac и Sinopharm, но там иная процедура “деактивации” вирусных клеток и другая система оценки остаточной инфекционности. По сути российский "КовиВак" ничем не уступает иностранным разработкам с аналогичной платформой, а по мнению разработчиков — по эффективности и безопасности, вполне может их превосходить.

Однако пока нет одобренных Минздравом рекомендаций по применению "КовиВака" для беременных и для аллергиков. Не рекомендуется без консультации врача применять данную вакцину тем, у кого в настоящее время обострение болезней печени и почек, сердечно-сосудистой и иммунной системы; либо, если хоть раз в жизни были осложнения после любой из прививок от других болезней. Возможно, именно поэтому, вакцина "КовиВак" еще не получила официальное разрешение и на применение её для лиц старше 60 лет.

Когда необходимо выбирать

Фото © Getty Images/VLADIMIR SIMICEK/AFP

Большинство специалистов сходятся во мнении, что среднестатистический обыватель разницу между вакцинами, скорее всего, не почувствует. При этом Минздрав РФ постоянно делает акцент на том, что предоставляемый выбор препаратов для вакцинации — связан, в большей степени, с заботой о хронических больных, которые в силу своих заболеваний, либо в связи с проводимыми курсами лечения, имеют ослабленные показатели здоровья. И вот им, чтобы эффект от вакцины был максимально положительным, лечащий врач может рекомендовать конкретный препарат для вакцинации от COVID-19, который будет более щадящим к их заболеваниям.

Например: "Спутник V" официально одобрен даже для беременных, а один из его создателей Александр Гинцбург утверждает, что прививать данным препаратом можно диабетиков и больных с заболеванием сердца. А "ЭпиВакКорону" официально одобрили для вакцинации лиц старше 60.

Тем, кто по каким-либо причинам вынужден ждать поступления в их прививочный пункт определённой вакцины, Минздрав рекомендует записаться в лист ожидания на портале Госуслуги или по телефону 122. Тогда, как только новая партия будет доставлена, эти граждане будут приглашены для вакцинопрофилактики от COVID-19 тем препаратом, который они выбрали.