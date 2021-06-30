Forbes углядел в действиях России "зловещий" знак для Британии

Истребители МиГ-31К, которые Россия перебросила в Средиземное море в рамках учений якобы угрожают, а действия РФ в ситуации с эсминцем Королевского военно-морского флота Defender являются "зловещим" знаком для Лондона, пишет Forbes.

"Мне кажется, что теперь, после инцидента с Defender, повысилась вероятность того, что Россия готова агрессивнее вести себя с британским авианосцем Queen Elizabeth и, возможно, имитировать авианосные удары", — заявил эксперт Роб Ли.

Также Forbes отмечает, что самолёты МиГ-31К, оснащённые гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" являют собой потенциально мощную противокорабельную ударную силу благодаря скорости и дальности полёта ракет. Вместе с тем автор публикации подчеркнул, что переброска истребителей может быть только одним из этапов испытаний вооружений.