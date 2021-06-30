Forbes углядел в действиях России "зловещий" знак для Британии
Эксперты издания оценили переброску истребителей МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" для учений в Средиземном море.
Фото © Pixabay
Истребители МиГ-31К, которые Россия перебросила в Средиземное море в рамках учений якобы угрожают, а действия РФ в ситуации с эсминцем Королевского военно-морского флота Defender являются "зловещим" знаком для Лондона, пишет Forbes.
"Мне кажется, что теперь, после инцидента с Defender, повысилась вероятность того, что Россия готова агрессивнее вести себя с британским авианосцем Queen Elizabeth и, возможно, имитировать авианосные удары", — заявил эксперт Роб Ли.
Также Forbes отмечает, что самолёты МиГ-31К, оснащённые гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" являют собой потенциально мощную противокорабельную ударную силу благодаря скорости и дальности полёта ракет. Вместе с тем автор публикации подчеркнул, что переброска истребителей может быть только одним из этапов испытаний вооружений.
Скальпель для электронных мозгов: Американский эсминец "Росс" в Чёрном море могут встретить "Хибины"
Напомним, 25 июня в Средиземном море начались военные учения России. Для манёвров Минобороны впервые перебросило в Сирию истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Также в учениях примут участие дальние бомбардировщики Ту-22М3, противолодочные самолёты Ту-142МК и Ил-38, пять кораблей ВМФ России, в том числе ракетный крейсер "Москва", фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров" и две подводные лодки — "Старый Оскол" и "Ростов-на-Дону".
Как сообщал Лайф, на прошлой неделе после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.
Комментариев: 0