Чаще всего люди едут в отпуск, чтобы отвлечься от груза повседневных проблем, поэтому если ещё и на отдыхе случаются конфликтные ситуации, то любой человек может "взорваться". Нередко конфликты провоцируют жара и присутствие алкоголя. Чтобы избежать неприятных ситуаций, конфликтолог и социальный психолог Ирина Баржак рекомендует людям быть максимально вежливыми с окружающими и уважать местные порядки.

"Ты приехал в другую страну или на территорию какой-либо республики, и в ней есть свои правила. Мы не приходим в гости со своими порядками, соответственно, стоит прислушаться к местным и вести себя деликатно по отношению к ним", — отметила она в беседе с радио Sputnik.

При этом Баржак добавила, что, если конфликт всё же произошёл, нужно постараться успокоить оппонента с помощью правильной манипуляции. Однако в такой ситуации важно избегать некоторых слов и выражений. Как уточнила социальный психолог, ни в коем случае нельзя использовать во время выяснения отношений слово "успокойся" и его синонимы.

"Если вы понимаете, что человек возбуждён, кричит и так далее, то самое ужасное, что ему можно сказать, — это "успокойся". Это всё равно что подкинуть дров в костёр. Любой синоним слова "успокойся" будет только провоцировать конфликт. Я бы рекомендовала здесь приём присоединения. То есть надо предложить вместе найти выход из сложившейся ситуации. В тот момент, когда вы предлагаете человеку что-то обсудить и решить вместе, он перестаёт спорить. Не будет же он спорить сам с собой. Такой приём поможет снизить градус конфликта", — заключила Баржак.