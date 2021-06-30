НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Особенно на курорте: Психолог назвала запрещённое для использования в конфликтах слово

В подобных ситуациях специалист советует пользоваться "приёмом присоединения".

30 июня, 00:12
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Чаще всего люди едут в отпуск, чтобы отвлечься от груза повседневных проблем, поэтому если ещё и на отдыхе случаются конфликтные ситуации, то любой человек может "взорваться". Нередко конфликты провоцируют жара и присутствие алкоголя. Чтобы избежать неприятных ситуаций, конфликтолог и социальный психолог Ирина Баржак рекомендует людям быть максимально вежливыми с окружающими и уважать местные порядки.

"Ты приехал в другую страну или на территорию какой-либо республики, и в ней есть свои правила. Мы не приходим в гости со своими порядками, соответственно, стоит прислушаться к местным и вести себя деликатно по отношению к ним", — отметила она в беседе с радио Sputnik.

Психолог объяснил причину зависимости от гаджетов

Психолог объяснил причину зависимости от гаджетов

При этом Баржак добавила, что, если конфликт всё же произошёл, нужно постараться успокоить оппонента с помощью правильной манипуляции. Однако в такой ситуации важно избегать некоторых слов и выражений. Как уточнила социальный психолог, ни в коем случае нельзя использовать во время выяснения отношений слово "успокойся" и его синонимы.

"Если вы понимаете, что человек возбуждён, кричит и так далее, то самое ужасное, что ему можно сказать, — это "успокойся". Это всё равно что подкинуть дров в костёр. Любой синоним слова "успокойся" будет только провоцировать конфликт. Я бы рекомендовала здесь приём присоединения. То есть надо предложить вместе найти выход из сложившейся ситуации. В тот момент, когда вы предлагаете человеку что-то обсудить и решить вместе, он перестаёт спорить. Не будет же он спорить сам с собой. Такой приём поможет снизить градус конфликта", — заключила Баржак.

Названы привычки, программирующие человека на бедность

Названы привычки, программирующие человека на бедность

Ранее психолог Юлия Зюганова пояснила, почему некоторые люди боятся больших доходов. По её мнению, готовность годами трудиться на низкооплачиваемой работе и не пытаться поменять свой уровень жизни к лучшему указывает на психологические проблемы человека.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Лысые подрались из-за расчёски: Кому и зачем понадобилась Фолклендская война

27 июня, 21:40

Ругались из-за измен: Лайф узнал подробности бурной ссоры пары из Петербурга, в ходе которой она вывалилась с балкона

29 мая, 19:27

"Наше солнце": Иван Янковский и Диана Пожарская впервые стали родителями

вчера в 22:13

Forbes углядел в действиях России "зловещий" знак для Британии

сегодня в 00:25

Украинская компания уволила сотрудника за поддержку рэпера Басты

сегодня в 00:06

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1