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Скальпель для электронных мозгов: Американский эсминец "Росс" в Чёрном море могут встретить "Хибины"

После того как российские военные и пограничники едва не открыли огонь на поражение по британскому эсминцу Defender, на флоте начали экстренно думать над "мерами противодействия" нарушителям границ. Источники Лайфа в ВМФ России говорят, что, несмотря на нежелание стрелять, церемониться с нарушителями границы никто не будет.

28 июня, 09:43
<p>Коллаж LIFE. Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Suhkoi_Su-34_Fullback_formation_-_Zhukovsky_2012_(8712622901).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a>, <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Ross_(DDG-71)#/media/File:USS_Ross_is_underway._(23439135473).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Коллаж LIFE. Фото © Wikipedia, Wikipedia

Освежили память

28 июня в Чёрном море начинаются учения Военно-морских сил Украины, шестого флота США и постоянной морской группы кораблей НАТО. Всего в учениях планируют задействовать порядка пяти тысяч военнослужащих, 32 корабля и 40 летательных аппаратов. Российские военные, которые наблюдают за манёврами, готовятся к самым неожиданным поворотам — одним из флагманов учений стал американский ракетный эсминец "Росс", прибывший в Одессу сразу после провокации британских военных у берегов Крыма.

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12 минут. Столько в общей сложности длилась история с пересечением британским HMS Defender российской морской границы возле Крыма. Инцидент с намеренным нарушением границы стал уроком для британцев и назиданием другим. В том числе и российским военным. По мнению источника Лайфа, история с эсминцем Defender в ближайшее время может повториться. Правда, в главной роли может выступить не британский эсминец. Его место в роли провокатора может занять американский ракетный эсминец "Росс".

Грозная сила

USS Ross. Фото © flickr / Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa

USS Ross. Фото © flickr / Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa

Можно сколько угодно иронизировать над незнанием британцами морских границ России, но HMS Defender и USS Ross — это два корабля, способные нанести любому флоту серьёзный ущерб. Британский корабль — это универсальный инструмент для боевых действий на море. Мины, торпеды, артиллерийская установка с высокой дальностью стрельбы и хороший комплекс ПВО позволяют бороться с любыми угрозами на море. Американский "Росс" — ещё более грозная сила. Это эсминец типа "Арли Бёрк", вооружённый крылатыми ракетами "Томагавк" и противоракетами SM-2, которые входят в состав американской системы противоракетной обороны.

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Кроме артиллерийской установки Mark 45 на борту эсминца "Росс" находится станция обнаружения подводных лодок и несколько торпедных аппаратов для борьбы с субмаринами любого типа. Дальность пуска 45 ракет "Томагавк" — более двух тысяч километров. На борту эсминца практически круглые сутки работает уникальная РЛС AN/SPG-62, в паре с которой действует "пассивный обнаружитель частот" — шпионская РЛС для сбора информации об электронике противника. Отставные и действующие военные отмечают, что, несмотря на схожесть с эсминцем "Дональд Кук", который российская авиация впервые развернула обратно ещё в 2014 году, американский "Росс" — куда более грозное оружие.

Что делать с нарушителем

Defender. Фото © flickr / Defence Images

Defender. Фото © flickr / Defence Images

Предупредительная стрельба, которую российские пограничники и авиация открыли по британскому эсминцу Defender, вполне может перерасти в стрельбу на поражение. Эсминец Defender этой участи пока избежал — в данный момент корабль уже находится на юге Англии. А вот американский эсминец "Росс" ещё долго будет находиться в Чёрном море — 28 июня ВМС США и ВМС Украины начнут совместные учения Sea Breeze.

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Военные отмечают, что стрелять по нарушителю границы можно, но гораздо более эффективным может оказаться другое, хорошо знакомое американским военным оружие. Впервые с работой комплекса радиоэлектронного подавления "Хибины" ещё в 2014 году столкнулся экипаж эсминца "Дональд Кук". В 2020 году российские ВКС получили модернизированную версию оружия — теперь комплекс маскирует любой самолёт для корабельных систем ПВО и не даёт оружию на эсминце (или любом другом корабле) навестись на потенциальную цель.

Как это работает

Крыльевой модуль КРЭП "Хибины" на Су-34. Фото © Wikipedia \ Vitaly V. Kuzmin

Крыльевой модуль КРЭП "Хибины" на Су-34. Фото © Wikipedia \ Vitaly V. Kuzmin

Военные лётчики отмечают, что единственная задача комплекса "Хибины" — "ослепить" электронику корабля. В 2014 году сделать это удалось с расстояния в несколько километров, а модернизированная версия оружия позволит "выколоть глаза" радиолокатору эсминца "Росс" с расстояния в несколько десятков километров.

Всего, по некоторым данным, в ближайшее время на военные аэродромы Крыма может прибыть не менее десяти Су-24М, оснащённых "Хибинами". Прикрывать фронтовые бомбардировщики будут истребители Су-30 морской авиации ВМФ России. Такое усиление появилось неслучайно — после завершения учений эсминец "Росс" может демонстративно нарушить морскую границу РФ "в знак солидарности с британскими военными".

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Источники Лайфа отмечают, что после открытия предупредительного огня по эсминцу Defender российские военные могли получить приказ "проработать дополнительные меры воздействия на нарушителей морской границы". Военные поясняют, что переброска в Крым самолётов Су-24М с радиоэлектронным оружием может стать вторым и последним из безопасных сигналов в адрес зарубежных партнёров. Если экипаж эсминца "Росс" уже получил приказ на совершение провокации, то после того, как по кораблю применят комплекс "Хибины", российские моряки и лётчики получат право открыть огонь на поражение.

По словам источников Лайфа, топить американский эсминец никто не собирается, но "лишить хода корабль-нарушитель и затем доставить его в ближайший порт для следственных действий — это нормальная мировая практика".

Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев

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