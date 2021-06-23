Что произошло?

23 июня в 11:52 британский эсминец с ракетным оружием HMS Defender пересёк российскую границу и на три километра углубился в территориальные воды России у мыса Фиолент в Крыму. Российские военные предупредили эсминец, что экипаж должен немедленно вернуться на прежний курс, и сообщили, что могут применить оружие. Уже в 12:06 российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу по нарушителю границы, а в 12:08 боевую стрельбу повторили.

Почти сразу после того, как на перехват эсминцу HMS Defender вышел пограничный корабль, с крымского аэродрома были подняты два Су-24 морской авиации ВМФ. В 12:15 самолёт обнаружил нарушителя и, сделав энергичный разворот, прошёл аккурат над палубой корабля, сбросив четыре осколочно-фугасные бомбы прямо по курсу британского эсминца. После этого капитан британского корабля приказал резко изменить курс, и в 12:23 HMS Defender покинул территориальные воды России.

Теоретически HMS Defender (D36) мог "прощупать" Крым на сотни километров вглубь. Это новейший корабль в составе флота — его приняли на боевую службу в 2013 году. На палубе корабля водоизмещением 8 тыс. тонн размещена артиллерийская система Mark 8 и 8 противокорабельных ракет "Гарпун" с дальностью пуска до 200 километров. Кроме основного вооружения на борту корабля может быть установлена пассивная и активная РЛС для радиоэлектронной разведки в районе боевого дежурства.

Плохая память флота Её Величества

Военный атташе при Посольстве Великобритании в Москве был моментально вызван в Минобороны России после пограничного инцидента с эсминцем HMS Defender. По словам бывшего командира боевой части пограничного корабля "Лёгкий" Андрея Герасимова, британцы явно забыли американский опыт и не вполне отдают себе отчёт, что при нарушении границы российские корабли и авиация могут их уничтожить.

Траектория движения эсминца HMS Defender. © Marinetraffic

Со времён "навала" в Чёрном море прошло больше 30 лет. Память штука гибкая, бывает, стирается. Но после этого, я думаю, уроки истории конкретно экипажу "Дефендера" придётся подучить. Да и остальным тоже наука будет. Ходить в нейтральных водах никто не запрещает, но, если залезаешь вглубь и не реагируешь на команды, будь любезен по голове получить. Ущерба там никакого не было, по крайней мере британцы молчат. Но для хорошего прощания бомбы можно было и поближе положить Андрей Герасимов Бывший командир боевой части пограничного корабля "Лёгкий"

Проверка нервов

Фото © Getty Images / Yulii Zozulia / Ukrinform/Barcroft Media

Специалисты по военному планированию склонны считать, что инцидент с HMS Defender могли допустить намеренно. Первая и главная причина — проверить боеспособность крымского форпоста. В его развитие Минобороны вложило много сил, денег и секретных технологий. На борту британского эсминца находится сверхчувствительная разведывательная аппаратура, которая может собирать сигналы и строить цифровую картину "электронного купола", которым накрыт полуостров.

Особый интерес военных стран НАТО представляет РЛС большой дальности "Воронеж", строительство которой в данный момент ведётся в Крыму. После того как стройку закончат, сверхмощный радар будет наблюдать за ситуацией в акваториях Средиземного и Чёрного морей. Она станет частью системы предупреждения о ракетном нападении и позволит отслеживать любую активность любых целей в воздушном пространстве.

Кроме того, с помощью этого инцидента внутриполитическая элита Великобритании может привлечь внимание к проблеме флота Её Величества. Боеспособных кораблей становится всё меньше, а ввод в строй двух авианосцев пока не позволяет решать задачи в любой точке Мирового океана. По словам бывшего старпома сторожевика "Ревностный" проекта 1135 Виктора Кожухина, воспринимать пересечение границы стоит не как инцидент, а как злонамеренную провокацию.

Британцы наверняка скажут, что ничего не нарушили. Но есть данные объективного контроля, есть сервисы, где можно отследить активность корабля, его курс, скорость. Они прекрасно знают, что Крым находится в составе России, что вокруг него установлены морские границы. Это знают все командиры зарубежных боевых кораблей, которые заходят в Чёрное море. Если всё известно, а нарушение границы прекращается только после выстрелов, то это провокация и попытка прощупать прочность обороны. Ничего выдающегося и нового в этом нет, всё старо как мир Виктор Кожухин Бывший старпом сторожевика "Ревностный"