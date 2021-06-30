Российский хоккеист Капризов выиграл приз лучшему новичку сезона НХЛ

Российский нападающий клуба "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов стал обладателем "Колдер Трофи" — приза, который вручается лучшему новичку сезона Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

На данную награду также претендовали вратарь "Каролины" Алекс Неделькович и форвард "Далласа" Джейсон Робертсон.

Отметим, что 24-летний Капризов отыграл первый сезон в НХЛ, по итогам регулярного чемпионата он забил больше всего голов среди новичков (27) и стал первым среди дебютантов по количеству очков (51). Также он стал лидером по шайбам в большинстве (8) и по количеству бросков (157).

Среди новичков россиянин занял третье место по общему показателю полезности (+10). Кроме того, Капризов стал рекордсменом "Миннесоты" по количеству шайб, передач и очков среди игроков, проводящих первый сезон в НХЛ. Всего в регулярном первенстве форвард провёл 55 матчей, в плей-офф в его активе семь матчей и три очка (две шайбы и одна передача). "Миннесота" заняла третье место в турнирной таблице Западного дивизиона, а в розыгрыше Кубка Стэнли в серии первого раунда уступила "Вегасу" со счётом 3-4.

"Колдер Трофи" вручается с сезона 1932/33, российские хоккеисты до этого становились обладателями данной награды не один раз. В 1990 году в 31-летнем возрасте приз получил Сергей Макаров, после чего НХЛ снизила возрастной ценз для обладателей трофея до 26 лет. Также лауреатами "Колдер Трофи" были Павел Буре (1992), Сергей Самсонов (1998), Евгений Набоков (2001), Александр Овечкин (2005), Евгений Малкин (2007) и Артемий Панарин (2016).