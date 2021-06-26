Возможный преемник Меркель назвал условие для остановки "Северного потока – 2"

Вероятный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера Германии и лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет заявил, что в случае использования "Северного потока – 2" против Украины возможна его остановка.

"Это чисто экономический проект. Как говорила ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель на Мюнхенской конференции, газ остаётся газом, неважно, поступает ли он по морю или по земле. В связи с этим всё в порядке в том, что есть такой проект и что он скоро будет завершён", — указал Лашет в эфире телеканала ARD.

Отметим, что сейчас трубы проложены почти полностью, не хватает лишь небольшой части газопровода, которую должны достроить в ближайшие полтора-два месяца. Ярым оппонентом газопровода выступает Киев, опасающийся потерять доходы от транзита российского газа через территорию своей страны. Кроме того, США также пытаются всячески помешать строительству проекта, так как хотят продвигать в Евросоюз свой газ.