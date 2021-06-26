Возможный преемник Меркель назвал условие для остановки "Северного потока – 2"
Отметим, что сейчас трубы проложены почти полностью, не хватает лишь небольшой части газопровода, которую строители должны достроить в ближайшие недели.
Армин Лашет. Фото © Twitter / MunSecConf
Вероятный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера Германии и лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет заявил, что в случае использования "Северного потока – 2" против Украины возможна его остановка.
"Это чисто экономический проект. Как говорила ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель на Мюнхенской конференции, газ остаётся газом, неважно, поступает ли он по морю или по земле. В связи с этим всё в порядке в том, что есть такой проект и что он скоро будет завершён", — указал Лашет в эфире телеканала ARD.
Отметим, что сейчас трубы проложены почти полностью, не хватает лишь небольшой части газопровода, которую должны достроить в ближайшие полтора-два месяца. Ярым оппонентом газопровода выступает Киев, опасающийся потерять доходы от транзита российского газа через территорию своей страны. Кроме того, США также пытаются всячески помешать строительству проекта, так как хотят продвигать в Евросоюз свой газ.
Американские СМИ ранее сообщили о том, что в решении вопроса с "Северным потоком – 2" в администрации США мнения разделились надвое. Госдеп в лице его главы Энтони Блинкена рекомендовал целый ряд санкций, за это выступали и его заместители Венди Шерман и Виктория Нуланд. Однако президент США Джо Байден, поддерживаемый помощниками в Совете национальной безопасности, не согласился вводить ограничения, опасаясь ухудшения отношений с Германией.
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.
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