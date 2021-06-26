Под Тамбовом двое рабочих сельхозпредприятия задохнулись выхлопами бензиновой помпы
Мужчины откачивали воду из шахты зерноочистительного комплекса. По факту происшествия начата доследственная проверка.
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Два работника сельхозорганизации погибли в посёлке Новая Ляда Тамбовской области. Мужчины были задействованы в откачивании воды из шахты не введённого в эксплуатацию зерноочистительного комплекса. О происшествии сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
"При откачивании воды из шахты погибло двое разнорабочих — мужчины в возрасте 46 и 56 лет", — говорится в релизе на сайте следственного управления.
По предварительным данным, смерть сотрудников наступила из-за отравления продуктами горения, образовавшимися в результате работы водяной бензиновой помпы. Для определения точной причины гибели мужчин назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту происшествия начата доследственная проверка.
Ранее сообщалось, что двух рабочих погребло заживо при обвале грунта на стройке в Москве. В пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.
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