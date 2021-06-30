ВОЗ признала Китай победителем малярии

Китай получил сертификат Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), который подтверждает статус страны, "свободной от малярии".

"После 70-летних усилий Китай получил сертификат ВОЗ о том, что он свободен от малярии, — выдающийся подвиг для страны, которая в 1940-х годах ежегодно сообщала о 30 миллионах случаев заболевания этой болезнью", — отмечается в сообщении ВОЗ.

При этом глава организации Тедрос Аданом Гебреисус подчеркнул, что Поднебесная достигла успеха тяжёлым трудом, только после десятилетий целенаправленных и постоянных действий.

"Этим объявлением Китай присоединяется к растущему числу стран, которые демонстрируют миру, что свободное от малярии будущее — реальная цель", — уточнил он.

По данным ВОЗ, за последние 30 лет Китай оказался первой страной в Западно-Тихоокеанском регионе, получившей такой сертификат.

Добавим, что в общей сложности у 40 государств мира есть сертификат ВОЗ об отсутствии малярии. В списке тех, кто стал его обладателями недавно, — Сальвадор (2021 год), Аргентина (2019 год) и Узбекистан (2018 год).