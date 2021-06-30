Найдены тела всех троих пропавших на реке в Приморье детей

В Приморском крае нашли тела ещё двух детей, пропавших на реке Уссури. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону, полковник юстиции Аврора Римская, пишет портал Vl.ru.

Тело второго мальчика, 8 лет, было найдено в Лесозаводске в трёх километрах вниз по течению от места купания. Тело третьего погибшего, 12 лет, обнаружили неподалёку от второго. На месте работают следователи-криминалисты.

Напомним, трое детей в возрасте от восьми до 12 лет пропали после того, как выехали на велосипедах в направлении реки Уссури из села Полевое. Двое из них были родными братьями, третий двоюродным. Накануне сообщалось, что тело одного мальчика, 9 лет, нашли в 800 метрах от берега с признаками утопления.