В будущем Украина может распасться на четыре части, повторив судьбу Югославии. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

"Мы же понимаем, что Югославия была не последняя страна, которую разделили в прошлом веке, в этом веке, это, скорее всего, будет Украина", — сказал бывший парламентарий в эфире телеканала "Наш".

Мураев отметил, что к такому развитию событий располагает нынешняя конституция страны и сложившаяся ситуация. Политик добавил, что западные соседи Украины, Польша, Венгрия и Румыния, безвозмездно вкладывают средства в сопредельные территории и раздают их жителям свои паспорта, преследуя собственные цели.

"Мы нежизнеспособны экономически, мы не в состоянии себя содержать, мы не имеем будущей перспективы, мы живём в кредит", — заявил Мураев и раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, который ранее заявил, что СССР якобы был агрессором. Экс-депутат отметил, что, следуя этой логике, Киев должен отдать Европе пять областей, "подаренных" Украине.