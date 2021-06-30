Роспотребнадзор дал рекомендации о действиях после вакцинации от коронавируса

Роспотребнадзор дал советы, что делать после вакцинации от коронавируса, информация размещена на сайте надзорного ведомства.

"У некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром — повысится температура и другое. Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть, — это нормально. Допускается симптоматическая терапия — можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства", — говорится в рекомендациях.

В ведомстве сообщили, что в первые три дня после вакцинации не рекомендуется заниматься спортом и посещать сауну, однако душ принимать можно. Также следует отказаться от употребления алкоголя. Кроме этого необходимо носить маску, соблюдать социальную дистанцию, тщательно соблюдать правила личной гигиены.

Как уточняется, иммунитет после введения вакцины будет формироваться 35–42 дня, поэтому в течение этого срока необходимо соблюдать меры безопасности. Вакцинация не угрожает здоровью нерожавших женщин и не несёт вреда их будущему потомству, подчеркнули специалисты.

В Роспотребнадзоре также напомнили, только с помощью вакцинации, за счёт которой формируется коллективный иммунитет и прерываются пути передачи вируса от человека к человеку, можно остановить распространение инфекции.